Un chef român din Irlanda a creat un preparat numit „Câştigă România!”

Ce conţine inedita reţetă şi cum se descurcă în concursul de cultură generală prezentat de Virgil Ianţu un tulcean care trăieşte în Irlanda vedem miercuri seară, pe 16 noiembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Până la 45 de ani, Valentin Avram a făcut cam tot ce şi-a propus. A terminat Liceul Alimentar Tulcea, s-a căsătorit, a devenit tată de băiat, a călătorit în aproape 140 de ţări, a citit, a învăţat, s-a specializat în meserie, iar acum îşi etalează talentul culinar tocmai în Irlanda, unde s-a stabilit în urmă cu 6 ani şi jumătate. Şi de acolo, urmăreşte zilnic şi cu drag emisiunea favorită, iar de curând s-a hotărât chiar să-şi încerce norocul şi să participe, pentru a-şi testa cunoştinţele, dar şi pentru a trăi atmosfera plăcută din platoul TVR 1. Iar în cinstea momentului, a creat chiar o reţetă specială, empanada cu twist-uri româneşti, pe care a denumit-o chiar „Câştigă România!”. Mai multe aflăm pe 16 noiembrie, de la ora 21.00, când Virgil Ianţu „îl ia la întrebări” pe Valentin chiar în emisiunea favorită a acestuia, la TVR 1.

Înainte de participarea la „Câştigă România!”, Valentin Avram ne-a povestit mai multe despre el şi viaţa lui în Irlanda în interviul de mai jos:

- Spune-ne povestea ta, te rugăm. Cum ai vrea să te cunoască telespectatorii? Ce ai vrea să știe despre tine?

- Povestea mea este simplă: sunt un om care îşi face planuri care, de regulă, pot fi realizate. Mă orientez și mă focusez pe ele pe termen scurt, mediu și chiar și lung. Cam asta fac. Îmi place să planific, dar asta nu înseamnă că planific să zbor pe lună și am să zbor, pentru că știu că e aproape imposibil. Dar lucrurile pe care le planific, de regulă le fac.

Din 2005 am început să lucrez pe vase de croazieră. Prima poziţie a fost de asistent cook şi am fost promovat până la poziţia de sous-chef. În tot acest timp am reuşit să vizitez aproape 140 de ţări...e greu să mi le amintesc pe toate, dar cea mai interensantă experienţă a fost în Antartica (ianuarie 2007), ocazie cu care am vizitat Esperanza Station, o mică staţie de cercetare în interiorul Antaricii, populată doar de oameni de ştiinţă argentinieni cu familiile lor. Desigur, deosebite au fost şi Japonia, Americile ş.a.m.d.

Îmi place să călătoresc foarte, foarte mult. Nu mă abțin niciodată de la nicio experiență. Următoarea va fi la Disneyland, în Orlando, anul viitor, e deja pusă în calendar.

- Ce îți lipsește mai mult din România atunci când ești în Irlanda?

- Când sunt în Irlanda, îmi lipsesc oamenii pe care îi cunosc, cei de aici, din România și locurile unde am crescut, atunci când mi s-au clarificat, format toate ideile, toate gândurile, toate amintirile, școala... Cu mâncarea e în regulă: fiind bucătar, îmi fac și singur, deci nu e o problemă acolo.

- În ce fel câștigă românii din afara țării, urmărind Câștigă România?

- Probabil că e mai degrabă o chestiune terapeutică pentru foarte mulţi dintre noi. Văzând toate lucrurile astea, învățând tot mai multe lucruri despre România, se simt mai bine. Eu asta simt. Cred că marele câștig pentru noi este că, doar cu o simplă hartă pe ecran, reușim să vedem lucruri pe care, poate, le-am uitat și ne aducem din nou aminte de literatura pe care am învățat-o la școală, ne revin în memorie cunoştinţe de geografie și așa mai departe. Și te unge pe suflet!

- De ce ai vrut neapărat să vii la „Câştigă România”?

- Pentru că îmi plac foarte mult concursurile de cultură generală și unul dintre cele mai mari concursuri pe care le-am urmărit a fost Jeopardy din Statele Unite, care face și acum istorie; am fost şi sunt foarte atras de genul acesta de concursuri. Și am văzut că avem și noi un concurs de cultură generală de cea mai bună calitate. Cum am mai spus banii sunt irelevanţi, dar aici, în concurs, ajungi doar dacă ai cunoştinţe dobândite, un bagaj de informații.

- Cine de acasă din România ai vrea să te vadă în concurs? Cine crezi că s-ar mândri cu tine că participi la concurs?

- Familia mea! Fratele meu, cu siguranţă! Din România aș fi foarte bucuros să mă vadă fratele meu, cumnata mea, de fapt, toată lumea care mă cunoaște - nașii noștri, familia.

- Foști colegi ai?

- Sigur că da. De fapt, cam toți foștii mei colegi sunt plecați în diferite colțuri ale lumii. Îi găsim prin America, prin Anglia și cine mai ştie pe unde.

Pentru cei care doresc să încerce reţeta specială a lui Valentin Avram, concurentul de la „Câştigă România!” o detaliază mai jos:

Empanada cu twist-uri româneşti „Câştigă România!”

Pentru umplutură:

- 800 g carne tocata mix porc-vită

- 200 g ceapa rosie (coaptă)

- 200 g vinete (coapte)

- 200 g ardei kapia (copţi)

- paprika afumată, după gust

- 2 căţei de usturoi

- 200 g brânză de burduf

- sare şi piper după gust

Pentru sos:

- 500 g iaurt grecesc

- 200 g castraveţi

- mărar

- ulei de măsline

- 2 căţei de usturoi

- sare după gust

Pentru aluat (aluat de scovergi olteneşti):

- 500 g făină

- 200 ml lapte

- 100 ml apă

- 7 g drojdie uscată

- 10 gr zahăr

- 2 linguri de ulei

- sare după gust.