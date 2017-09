Ultima ediţie: generaţia NEET, o generaţie pierdută?

Este generaţia tinerilor care nici nu învaţă, nici nu lucrează şi care se dezvoltă tot mai mult în întreaga lume. Ce fel de şcoală e potrivită pentru copiii României?

248 de euro pe cap de locuitor pentru educație în anul 2015! România, căci despre ţara noastră este vorba, a cheltuit suma amintită pentru educaţie. Este cea mai mică sumă din Uniunea Europeană cheltuietă pentru acest capitol. În UE, media a fost de 1.400 de euro pe cap de locuitor, conform unor date publicate la finalul lunii august de Eurostat. România este devansată și de Bulgaria, care în 2015 a cheltuit pentru educație 250 de euro pe cap de locuitor, și Croația cu 494 de euro. La polul opus sunt statele membre UE care au cheltuit mai mult de 2.500 de euro pe cap de locuitor pentru educație, în frunte cu Luxemburg (4.685 euro), Danemarca (3.368 euro) și Suedia (2.977 de euro).

Romania se situează pe ultimul loc în UE și când vine vorba de procentajul din Produsul Intern Brut alocat pentru educație - 3,1% în 2015, urmată de Irlanda, 3,7% din PIB, și Bulgaria și Italia, ambele cu 4% din PIB. Media la nivelul UE a fost de 4,9% din PIB.

Nu e de mirare că problemele din sistemul de învăţământ românesc sunt departe de a fi rezolvate. Pe lângă lipsa locurilor în cămine pentru studenţi, unităţi şcolare insuficiente pentru oricare dintre ciclurile de învăţământ, lipsa manualelor şcolare şi a dascălilor calificaţi, anul acesta a apărut o nouă temă: auxiliarele. La începutul anului şcolar 2017-2018, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că este interzisă utilizarea de auxiliare şcolare neaprobate de minister.

Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, Iulian Cristache, susţine într-un interviu că piaţa caietelor și a cărților auxiliare vândute în școlile din România de edituri private a ajuns la 80 de milioane de euro. Invitat la Interviurile Europa FM, Iulian Cristache a declarat că pentru fiecare set de manuale sau caiete cumpărate de părinți, editurile îi recompensează pe dascăli cu bani cash - echivalentul a 20 la sută din contravaloarea comenzii.

În România, educaţia este obligatorie. În contextul prezentat, ce o formă de învăţământ este potrivită pentru copiii noştri? Cu ajutorul invitaţilor săi - Daniela Vişoianu, preşedinte al Coaliţiei pentru educaţie şi Florian Lixandru, inspector general şcolar, Bucureşti - jurnalistul Claudiu Lucaci ne propune o astfel de analiză

Şi, mergând mai departe, analiza emisiunii care punct săptămânii de ştiri mai vine cu un subiect la care merită să reflectăm: generaţia NEET, a tinerilor care nici nu învaţă şi nici nu lucrează.

Conform reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică, România are o poziţie defavorabilă în rândul statelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte indicatorul NEET („Not in Education, Employment or Training”), calculat în funcţie de numărul tinerilor din categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă.

„Statisticile arată că 17% din tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani nici nu învaţă şi nici nu lucrează, iar nivelul acestui indicator este foarte mare prin comparaţie cu cel din alte state. Procentul este mult mai mare în rândul fetelor din această categorie de vârstă, având în vedere că o cincime dintre acestea nu fac absolut nimic”, a spus Silvia Pisică, directorul general al Direcţiei generale de demografie şi statistică socială din cadrul INS.

La nivel statelor Uniunii Europene, media acestui indicator este de 13%, cu cel mai ridicat nivel în Italia (de 22,2%) şi în Bulgaria (21,6%).

Şi tot la Ultima ediţie, Claudiu Lucaci prezintă şi cele mai importante subiecte ale săptămânii care tocmai se încheie: România sancţionează Ucraina – vizitele anulate de preşedintele României, dar şi subiectul panicii iscate de vijeliile anunţate în capitală.

