Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

Revelion alături de mari glorii ale sportului mondial: TVR SPORT propune, pe 31 decembrie, un program special cu documentare şi imagini rare dedicate Nadiei Comăneci, Diego Armando Maradona şi alţi sportivi.

Fanii sportului pot petrece ultima zi din an alături de cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. La doar 14 ani, Nadia Comăneci intra în galeria legendelor sportului mondial, devenind prima gimnastă din istorie care a obţinut nota perfectă. De la ora 20.00, „Retrosport special” aduce în prim-plan imagini inedite din perioada de glorie a Nadiei Comăneci.

De la ora 21.00, programul continuă cu documentarul „Nadia Comăneci: gimnasta şi dictatorul”, o coproducţie Arte şi TVR, care explorează contextul politic al carierei sale excepţionale. Filmul dezvăluie relaţia complexă dintre regimul Ceauşescu şi sportiva devenită simbol naţional, o realitate mult diferită de imaginea percepută din exterior.

Jocurile Olimpice de la Montreal, 18 iulie 1976: o adolescentă cu chip de înger intră pe scena sportului mondial şi schimbă definitiv istoria gimnasticii. În faţa a milioane de telespectatori, Nadia Comăneci devine prima sportivă care atinge perfecţiunea, cucerind mapamondul prin graţie, stăpânire de sine şi măiestrie. De ambele părţi ale Cortinei de Fier, publicul este copleşit, iar tânăra gimnastă ajunge un idol universal, simbol al speranţei pentru un popor marcat de lipsuri şi opresiune.

De-a lungul carierei sale impresionante, Nadia Comăneci a câştigat cinci medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Jocurile Olimpice, două medalii de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale, precum şi nouă de aur, două de argint şi una de bronz la Campionatele Europene, devenind un model pentru milioane de fetiţe din întreaga lume.

Documentarul de excepţie, regizat de Pola Rapaprot, se remarcă prin apariţiile Nadiei Comăneci, ale soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu (imagini de arhivă), precum şi prin mărturiile Andei Onesa Lieberman (actriţă, prietena Nadiei Comăneci), Anghel Drăgan (fost angajat al Securităţii), Emil Hurezeanu, Bela Károlyi (antrenor de gimnastică), Gabriela Geiculescu (colega Nadiei)şi Luminiţa Paul (jurnalist sportiv), care completează portretul unei cariere legendare, marcate de presiunea politică a epocii.

Seara de Revelion continuă la TVR SPORT cu documentare ale altor legende ale sportului mondial, precum Diego Armando Maradona - idol al fotbalului, celebrat pentru talentul său unic şi pentru bucuria autentică pe care a ştiut să o transmită milioanelor de iubitori ai acestui sport.