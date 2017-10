TVR2, nouă identitate vizuală

Vedetele TVR2, stil și atitudine în noile ID-uri ale Televiziunii Publice

Filme și seriale de top, emisiuni de divertisment și de cultură generală, transmisiuni sportive, știri și informații de ultimă oră! Aceasta este paleta de programe pe care mizează TVR 2, începând cu luna octombrie. „Câștigă România!” revine cu cel de-al doilea sezon, iar telespectatorii TVR 2 se vor reîntâlni cu Nuami Dinescu, Ioana Voicu și Florina Constantinescu la „Se zice că...”. Toamna aduce și o nouă dispută la „Femei de 10, bărbați de 10”, iar fanii așteaptă cu nerăbdare seara de sâmbătă, 7 octombrie, atunci când Paula, Ovi și Adrian Enache invită telespectatorii la cel de-al treilea sezon „Duelul pianelor”.

Vedetele devin mesagerii principali ai programelor tv, în ținute cât mai colorate. Telespectatorii sunt invitați să le descopere și să devină parte a unui film de acțiune cu personaje coborâte parcă din anii '70. Despre transformările de la filmări, dar și despre culisele ID-urilor, au vorbit chiar protagoniștii.

Mitică Popescu este o legendă, dar și o surpriză. Cine ar fi bănuit că inconfundabilul domn elegant, care aduce ”D'ale lu' Mitică” în fiecare săptămână, se va reinventa la 80 de ani. „Mi-a făcut plăcere să fiu la filmări și mă bucur că i-am cunoscut pe posesorii acestor cai putere, niște băieți foarte simpatici”, a spus actorul.

Iuliana Marciuc și-a început cariera la TVR în 1990 si a fost una dintre cele mai apreciate crainice. Nu-i de mirare că adolescentele ar vrea să-i învețe secretele, iar acesta este subiectul videoclipului de promovare. „A fost un prilej de a rememora debutul meu în televiziune și sper că telespectatorii își vor aminti cu plăcere”, a spus Iuliana.

Mircea Radu, coprezentatorul „Femei de 10, bărbați de 10”, și-a pus costumul și papionul și-a devenit șarmantul James Bond, gata să cucerească ... nu doar femeile, ci întrega lume.

Paula, Ovi și Adrian Enache sunt trubadurii ce ne aduc divertismentul în fiecare seară de sămbătă. Parcă, teleportați de la Woodstock, cei trei și-au pus hainele hippie și s-au bucurat de libertate. „Am mers în pădure, la Băneasa, pe o stradă intens circulată. Colegii mei au susținut un show de umor pentru mine, personal. Așa da privilegiu!”, a dezvăluit Paula.

Marea campioană la gimnastică Monica Roșu, își provoacă fanii să o descopere în imaginile filmate pe un mare bulevard din Capitală. Monica aduce zilnic știrile din sport, la Telejurnalul TVR 2, așa că a venit însoțită de prietenele „de la știri”: Raluca Arvat, Stela Popa, Teodora Antonescu și Iulia Zgripcea.

Când vine vorba despre Virgil Ianțu, gazda „Câștigă România!”, telespectatorii știu că îl găsesc, de luni până joi, la TVR2. Elegant, cu stil și un împătimit al lecturii, prezentatorul se simte în largul lui într-o bibliotecă. PROMO-ul pentru "Câștigă România!” s-a filmat într-una dintre cele mai frumoase biblioteci ale lumii, Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”, din Iași, iar Virgil Ianțu cheamă tânăra generație să i se alăture într-o misiune culturală.

"O televiziune poate cuceri publicul nu doar prin conținut, programe atractive, subiecte interesante. Ținând cont de profilul canalului 2, cred că TVR trebuie să reinvestească în vedetele sale, de aceea am ales ca grila de toamnă să fie promovată de acestea", a declarat Carla Tompea, directorul canalului TVR2.

„TVR este o forță care trebuie pusă în valoare! Odată cu lansarea grilelor de toamnă, care vin cu cea mai variată ofertă de programe, o schimbare a identității vizuale era absolut necesară. Conținutul merge “hand to hand cu imaginea”, împreună formează și trebuie să transmită un concept și o viziune unitară. TVR2 dă startul schimbărilor, am ales să facem acest lucru prin vocea vectorilor principali de imagine – prezentatorii și moderatorii programelor. TVR2 înseamnă calitate, curaj, inspirație! Conceptul și creația noilor ID-uri au fost realizate împreună cu Tudor Dumitrașcu”, cel care a creat spotul de promovare pentru “CASTIGA ROMANIA!”, a spus Nicoleta Gavrilă, director de Marketing și Comunicare TVR.

„TVR2 a fost prima televiziune dedicată entertainmentului, încă de dinainte ca acest concept să se fi inventat în România. Pentru că astăzi “vintage is the new cool", am creat acest concept cu ajutorul vedetelor sale a căror notorietate a străbătut decenii și a marcat generații. Iuliana Marciuc, Mircea Radu, Mitica Popescu... Am încercat să-i abordăm prin prisma atributelor lor, atât de cunoscute, dar într-o viziune complet nouă, actuală și care să poată furniza promisiunea brand-ului TVR2”, a explicat Tudor Dumitrașcu.