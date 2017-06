TVR îi premiază pe cei mai inspirați oaspeți ai Zilelor Porților Deschise

Am deschis porțile, ați venit în casa noastră și v-am primit cu bucurie. De-a lungul a două zile de poveste, ne-am jucat, am fost la teatru, ne-am întâlnit cu sportivi de legendă, am făcut poze cu vedetele TVR și ne-am văzut la televizor.Până la vizita voastră viitoare, vom veni noi, în casele voastre, zi de zi!Trimiteți* pozele și filmulețele pe care le-ați făcut jucându-vă de-a copilăria la Televiziunea Română de 1 și 2 iunie, la adresa de email vizita@tvr.ro sau într-un mesaj la pagina noastră oficială www.facebook.com/televiziunea.romana , iar cele mai bune imagini vor fi premiate și promovate la TVR.Vedetele TVR Iuliana Tudor, Virgil Ianţu, Radu Andrei Tudor, Emma Zeicescu, Iuliana Marciuc, Stela Popa, Dorin Chioţea, Marina Almăşan, Mircea Radu și Albertina Ionescu vor alege cele mai inspirate poze și filmulețe.* În momentul în care trimiteți imaginile, vă dați implicit acordul ca ele să fie folosite în spațiul public, în programele TVR.