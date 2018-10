TVR 1 prezintă „Iubiri celebre”: Ingrid Bergman şi Roberto Rossellini

Noi episoade ale seriei documentare „Iubiri celebre”, producţie BBC, vedem la TVR 1 şi în săptămâna 15-21 octombrie. Poveştile de iubire ale unor membri ai familiilor regale ale Europei, dar şi dintre celebrităţi ale Hollywood-ului le descoperim la TVR 1 luni, marţi, miercuri şi joi, de la 23.30.

Seria documentară „Iubiri celebre” continuă la TVR 1 cu noi poveşti:

Episodul 13: Amelia Earhardt şi George Puttnam - luni, 15 octombrie 2018, ora 23.30

Detalii fascinante din viaţa femeii-aviator americane dispărute în timpul unui zbor în jurul lumii. Dar, fără a-l avea alături pe aventurierul şi editorul George Palmer Puttnam, ea nu ar fi doborât multe dintre recordurile personale.

Căsnicia lor a fost uluitoare, în aceeaşi măsură ca viaţa ei secretă.

Episodul 14: Regele Juan Carlos şi Regina Sofia - marţi, 16 octombrie 2018, ora 23.30

El era un frumos rege fără regat; ea, o fermecătoare prinţesă grecoaică. La căsătoria lor de la Atena, din mai 1962, au venit majoritatea familiilor regale europene, dar ei au petrecut o mare parte din căsnicia lor în exil, până la decesul dictatorului spaniol Franco, în 1975. Juan Carlos a avut un rol crucial în îndreptarea Spaniei către democraţie. Soţia sa l-a încurajat şi l-a susţinut permanent.

Episodul 15: Regele George al VI-lea şi Regina Elisabeta – miercuri, 17 octombrie, ora 23.30

Întâmpinat de un popor şovăielnic după abdicarea fratelui său, Eduard al VIII-lea, George al VI-lea şi frumoasa şi tânăra sa soţie – Mary - au susţinut puternic moralul naţiunii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Dar el nu-şi dorise niciodată să devină rege, iar tensiunile au dus la moartea sa prematură.

Episodul 16: Ingrid Bergman şi Roberto Rossellini – joi, 18 octombrie, ora 23.30

Frumoasa actriţă suedeză a câştigat inimile celor de la Hollywood, dar, când se afla pe culmea gloriei, clandestina ei poveste de dragoste cu regizorul italian Roberto Rossellini a şocat lumea şi era cât pe ce să-i distrugă cariera.

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, documentarul Iubiri celebre prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată. Producţia BBC a început să fie difuzată de TVR 1 începând cu 24 septembrie.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001), pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30.