Trei melodii Måneskin sparg cel mai recent Billboard Global Chart

A trecut aproape o lună de când au câștigat Eurovision 2021. Cu toate acestea, marșul lui Måneskin către dominația muzicală mondială dă puține semne de încetinire. Billboard conține trei dintre melodiile lor și formația este pregătită să ajungă în top zece în Marea Britanie.

Måneskin pe Billboard Charts

Imediat după victoria de la Rotterdam, italienii s-au alăturat Franței, reprezentată de Barbara Pravi, și formației ucrainene Go A în cadrul Billboard Global Chart (cu excepția SUA). În săptămânile care au urmat, în timp ce ultimii doi au ieșit din top 100, Måneskin și-a consolidat poziția. Top 100 conține acum trei dintre melodiile lor: „Zitti E Buoni”, cu care au câștigat la Eurovision, piesa albumului lor „I Wanna Be Your Slave” și „Beggin”.

Damiano, Victoria, Thomas și Ethan au rezultate foarte bune chiar și după ce au fost luate în considerare cifrele din SUA. Atât „I Wanna Be Your Slave”, cât și „Zitti e Buoni” apar și pe graficul global.

Grafic global Billboard, excl. SUA (săptămâna 19 iunie)

18. „„I Wanna Be Your Slave”” (în creștere de la poziția 21) - a treia săptămână pe grafic

20. „Zitti E Buoni” (de la 10) - săptămâna a patra în grafic

49. „Beggin” (intrare nouă)

„Arcade” a lui Duncan Laurence se află la numărul 55.

Grafic global Billboard (săptămâna din 19 iunie)

29. „„I Wanna Be Your Slave”” (în creștere de la 32) - a treia săptămână în grafic

36. „Zitti E Buoni” (de la 22) - a treia săptămână în grafic

„Arcade” a lui Duncan Laurence se află la numărul 73.

Måneskin urmează să intre în top 10 din Marea Britanie

Måneskin a intrat deja în primii zece în topurile din toată Europa, inclusiv Suedia, Belgia, Finlanda și Italia. Acum par să facă același lucru în Marea Britanie, deși cu piesa albumului „„I Wanna Be Your Slave”, mai degrabă decât cu piesa lor câștigătoare la Eurovision, „Zitti E Buoni”.

Conform celei mai recente actualizări a graficului, care este factorul în cifrele de vânzări și streaming pentru prima jumătate a săptămânii, „I Wanna Be Your Slave” figurează pe locul opt. În cazul în care vor menține acest impuls pentru restul săptămânii, vor deveni prima piesa Eurovision, de la Loreen în 2012, care obține un loc în top zece în Marea Britanie. „Zittie E Buoni” și „Beggin” apar, de asemenea, mai jos în actualizare.