Transilvania culturală: sâmbătă, la TVR Cluj | VIDEO

Povestea filmului "Libertate" o aflaţi la Transilvania Culturala, în 2 părţi. A doua parte este cu Nicu Cherciu, fotograf şi cu actorii Ionuț Caras şi Cătălin Herlo.

Filmul este inspirat din fapte reale, petrecute la Sibiu, în timpul Revoluției din 1989. În haosul și panica generate de protestele mulţimii împotriva autorităţilor, o unitate de miliţie devine ţinta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldaţi, miliţieni, securiști și civili.

Scenariul este scris de Cecilia Ștefănescu și Tudor Giurgiu, după o idee de Nap Toader.

Prima parte, difuzată sâmbătă 28 octombrie, a fost cu Oana Giurgiu, producător şi Alex Calangiu, actor.

Deasemenea, povestim cu Gábor Tompa despre Festival of the European Theatre Union no. 20