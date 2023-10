Toamna la TVR Craiova | VIDEO

În urmă cu 25 de ani, TVR Craiova a ajuns pentru prima dată în casele telespectatorilor. Fiecare an din ultimii 25 este o bornă în evoluția TVR Craiova. Grila de toamnă a TVR Craiova este o grilă dedicată acestei aniversării. Este doar una dintre surprizele care vă așteaptă începând de astăzi.

.

Tocmai de aceea, ne-am propus să readucem pe ecran doar câteva respirări din anii în care studioul teritorial a crescut sub ochii telespectatorilor, alături de ei, împreună cu ei.

Seria de reportaje reunite sub genericul “AM FOST ACOLO” este o invitație către cei mai tineri, să trăiască, prin intermediul imaginii, puțin din bucuria pe care o insufla succesul sau din tristețea în urma eșecului, care i-au marcat pe cei apropiați lor, acum 25 de ani, sau alaltăieri, sau ieri...A fost posibil asta gratie restituirii pe care o ofera arhiva TVR Craiova. “AM FOST ACOLO” surprinde oameni, locuri, intamplari despre care am aflat, la care am fost partasi sau doar martori.



În grila de toamnă a TVR Craiova continuă programele cu care v-am obisnuit, cu ediţii în premieră ale emisiunilor din domeniul sanătăţii, al culturii, emisiuni de turism, gastronomie, şi tot ce ţine de viaţa satului, fie că vorbim de agricultura sau cântecele care îi însoţesc pe oameni în cele mai frumoase momente.



Continuă și Literatura la Craiova, un proiect în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, dar și Caravana TVR3.



Toamna vine cu un format nou al emisiunii Toți împreună, care pe lângă prezentarea comunităților minoritare din Oltenia, ne oferă și povestea din spatele evenimentelor, oamenii și obiceiurile ținute atât de bine în unele regiuni.