Toamna aduce la TVR 3 sezonul şapte al emisiunii Drumul lui Leşe

În fiecare vineri, de la ora 21.00 - într-un program unic, pentru inimă şi suflet, pentru cei care caută "veselie, nu divertisment, muzică ţărănească, nu muzică populară, oameni adevăraţi, nu oameni de carton", aşa cum declară Grigore Leşe

Din 6 octombrie, Grigore Leşe ne propune să pornim din nou în călătoria săptămânală a emisiunii Drumul lui Leşe - care revine, la TVR 3, cu sezonul 7.

În prima ediţie a acestei toamne, Grigore Leşe îi va avea ca invitaţi în studio pe regizorul Radu Afrim, pe naista Mădălina Laura Luca şi pe chitaristul Ştefan Radu Vâlcu.

Aşa cum se destăinuie Grigore Leşe, „chiar dacă stau într-un oraş mare şi nu mai găsesc semnele toamnei pe care le aflam în locurile copilăriei mele, mi-a rămas calea de atunci, vibraţia anotimpului şi nostalgia începuturilor mele din lume. Norocul meu este că am apărut pe lume într-un spaţiu mărginit de hotarul satului şi vegheat de ritualuri - am trăit mai bine de 30 de ani în rost, că firea mea a rămas tributară exigenţei, adevărului, lucrurilor cu temei. Am rămas un bun observator al lumii. Chiar şi într-un oraş mare, în care fiecare om cu fiecare e străin, în care simt că e multă tristeţe, dezamăgire şi suferinţă, în care lumea s-a împietrit şi a uitat să-şi împărtaşească bunele şi relele, totuşi toamna vine...”

Redactori: Sandrino Gavriloaia, Sorina Soare

Producător: Sînziana Miloşoiu

Realizator: Grigore Leşe

Emisiunea poate fi urmărită în direct şi pe TVR+, iar la TVR Internaţional este preluată sâmbăta, de la ora 15.00 şi duminica, de la ora 7.00



