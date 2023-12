Titlu: Olly Alexander va reprezenta Regatul Unit la Eurovision 2024

Olly Alexander va reprezenta Regatul Unit la Eurovision 2024. Melodia sa va fi lansată într-o etapă ulterioară.

BBC a anunțat că Olly Alexander, cunoscut mai bine pentru proiectul său Years & Years, va reprezenta țara în Malmö, Suedia, la Eurovision 2024.

Zvonurile privind participarea lui Alexander pentru țara sa au circulat pe internet o perioadă, însă nu au fost confirmate… Până acum.

Cântărețul și-a exprimat deja entuziasmul față de această veste:

„– Am iubit să urmăresc Eurovision de când eram mic și sunt extrem de încântat să particip anul viitor, spune Olly.

– Într-adevăr, nu pot să cred că voi face parte dintr-o asemenea moștenire specială și că voi reprezenta Regatul Unit, va fi o onoare!

Olly continuă să împărtășească că acesta este momentul potrivit să urce pe scena Eurovision, în timp ce începe să-și urmeze aspirațiile solo:

– Am vrut să fac asta de mult timp și simt că acum este momentul potrivit să încep să lansez muzică sub numele meu. Sunt hotărât să dau tot ce am mai bun și să ofer o performanță excelentă și de neuitat pentru voi toți!”

În ceea ce privește melodia, aceasta va fi dezvăluită abia în 2024.

Oliver Alexander Thornton, cunoscut sub numele de Olly Alexander, este un cântăreț și actor englez, mai bine cunoscut pentru proiectul său Years & Years.

A fost legat de muzică încă de când era tânăr, deoarece mama sa a fost una dintre fondatoarele Festivalului de Muzică Coleford. La școală, a început să joace în piese de teatru și a urmat studii în Artele Spectacolului, chiar dacă a renunțat pentru a urma o carieră în actorie care a început în 2008 cu filmul “Summerhill”.

