Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision 2023

12 finaliști au luptat în finala Selecției Naţionale pentru a reprezenta România la Liverpool, la Eurovision Song Contest 2023.

Piesa "D.G.T. (Off and on)" a primit cele mai multe voturi din partea publicului.

Show-ul prezentat de Ilinca Băcilă și Laurenţiu Niculescu a fost transmis în direct pe TVR1 și a fost comentat online, în premieră, pe conturile de Twitch și YouTube ale TVR, de realizatorii podcastului #eurovisionestitu: Laura Fronoiu, Marius Popa şi Răzvan Petre

.

La finalul concursului, a fost ales, în mod aleatoriu, un telespectator care a participat la vot fie prin apel telefonic, fie online.

Organizatorii au intra în direct cu acesta. Telespectatorul a răspuns corect la o întrebare despre conținutul show-ului și a câștigat un premiu de 5000 de euro.