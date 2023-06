Ștefan Târnovanu: Cred că am fost depășiți total în primele două meciuri!

Ștefan Târnovanu, portarul echipei naționale U21 a României, a fost declarat MVP-ul meciului cu echipa Croației și crede că turneul final a fost un eșec pentru România.

„Pe plan personal mă bucur că nu am reușit să iau gol, dar sunt trist că am părăsit competiția. Cu echipa aș fi vrut să facem mult mai multe, să ieșim din grupe.

Nu știu care sunt cauzele… poate frica, poate nivelul campionatului. Cred că am fost depășiți total în primele două meciuri, în seara asta am avut mingea un pic mai mult, dar suntem departe…

Consider că acest turneu finale este un eșec, pentru că nu am marcat și am obținut un singur punct”, a declarat Ștefan Târnovanu.

Bogdan Racovițan, căpitanul naționalei U21, este dezamăgit de eliminarea echipei României după faza grupelor a Campionatul European U21.

„Din păcate este un sentiment negativ. Avem zero victorii, zero goluri. Nu am arătat bine deloc. Ne-am dezamăgit pe noi, în primul rând, și pe toată țara. Din păcate asta este, mergem mai departe, nu e ușor nici pentru noi.

Despre meci… astăzi am jucat mai mult, mai multa posesie, mai multe pase, poate că și meciul era fără miză, nu-mi dau seama…. Nu stiu ce ne-a lipsit, puțin din toate, și caracter, și forță, și joc, și tehnic…”, a declarat Bogdan Racovițan.

Louis Munteanu, atacantul Farului, împrumutat de la Fiorentina, a fost și el categoric: „Nu cred că meritam mai mult, egalul este echitabil, e dezamăgire mare la echipă. Turneul ăsta a fost foarte slab pentru mine, credeam că o să joc mai bine, îmi doream să terminăm sezonul cu bine, dar… Am jucat prea defensiv, am făcut un meci foarte slab cu toții în întâlnirea cu Spania, ne-a scăzut moralul, a venit și înfrângerea cu Ucraina”, a încheiat Louis Munteanu.

România U21 a încheiat la egalitate marți seara cu Croația U1, scor 0-0, și a parăsit turneul final al Campionatului European U21 după faza grupelor.

Sursă foto: Imago