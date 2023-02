Te iubesc oricum, cu Pierce Brosnan, la TVR2 | VIDEO

Sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20.00, la TVR2 continuă sărbătoarea de Dragobete! Ne delectăm cu filmul „Te iubesc oricum” (LOVE IS ALL YOU NEED - Danemarca, Suedia, Italia, Franţa, Germania, 2012).