Talentul nu are vârstă: Ioan Joldea, de 80 de ani, semifinalist la „Vedeta populară”

Prima vioară la care a cântat Ioan Joldea a fost un cocean de porumb. La 9 ani, tatăl lui i-a cumpărat prima vioară adevărată în schimbul a 10 litri de ulei de dovleac. Ioan Joldea, de 80 de ani, continuă concursul la „Vedeta populară” de la TVR 1.

A trecut prin trei probe care i-au pus în valoare calităţile vocale, spontaneitatea, prezenţa scenică, iar juriul Vedeta populară, format din Grigore Leşe, Mircea Dinescu, Laura Lavric, Constantin Enceanu şi Elise Stan, l-a trimis în următoarea etapă. Ioan Joldea, concurentul din Hunedoara în vârstă de aproape 80 de ani, este cel de-al doilea semifinalist al emisiunii Vedeta populară de la TVR 1.

„Aţi cântat extraordinar de frumos, m-aţi impresionat”, a spus Laura Lavric, după prima sa interpretare în concurs. „Trebuie să recunosc că are un aer personal. Este şi primul personaj care are un aer de vedetă, are sânge de vedetă în vene”, a comentat şi Mircea Dinescu, juratul care i-a reproşat însă, că la ţinuta impecabilă, care curprinde un brâu şi pantalonii costumului popular păstraţi de la bunicul său, a asortat nişte pantofi total nepotriviţi. Concurentul a promis că, în cazul în care merge mai departe în concurs, va veni cu opincile de la tatăl său, pe care le păstreză după sobă.

Ioan Joldea a fost şofer, dar pasiunea lui a fost mereu muzica. Ştie să cânte la vioară, fluier şi acordeon şi, în timpul liber, a fost mereu prezent la evenimentele de folclor din satul natal. Este foarte mândru că brâul și pantalonii costumului popular le-a păstrat de la bunicii lui.

La preselecţii, Ioan Joldea a dormit o noapte în teatrul din Oradea, atât de mult şi-a dorit să ajungă la Vedeta populară. Se pare că efortul lui a meritat pentru că juriul emisiunii l-a trimis aseară, în cea de-a doua ediţie a emisiunii Vedeta populară, în semifinala concursului destinat interpreţilor de folclor amatori, care va avea loc în decembrie.

În concurs la Vedeta populară, hunedoreanul a impresionat juriul cu melodia „Are tata trei feciori”, dar şi cu duetul susţinut alături de artitul său preferat, Ovidiu Homorodean, cu care a interpretat cântecul „Lelea de la Orăştie”.

Mai jos, unul dintre momentele lui Ioan Joldea pe scena Vedeta populară de la TVR 1:

Concursul Vedeta populară continuă la TVR 1 duminica viitoare, când alţi şase concurenţi luptă pentru un loc în semifinală. Vedeta populară este la TVR 1, în fiecare duminică, de la ora 21.00.

credit foto: Doru Ochea