Superliga: Corecție severă aplicată Universității Cluj de către FCU Craiova, 5-0

Echipa FCU Craiova a învins vineri, pe teren propriu, scor 5-0, formația Universitatea Cluj, în etapa a 24-a din Superliga.

Aurelian Chițu a deschis scorul la Craiova, în minutul 12, pe un stadion gol, conform dorinței clubului din Bănie, care a decis să joace acest meci fără spectatori. Tot Aurelian Chițu a majorat scorul, din pasa lui Bahassa, în minutul 25, iar Dragoș Albu a stabilit scorul pauzei cu un șut excepțional din marginea careului, în minutul 36, tot din pasa lui Bahassa.

Albu i-a întors serviciul lui Yassine Bahassa, în minutul 82, când a recuperat o minge la o greșeală a lui Miron, a pasat în careu și Bahassa a făcut 4-0.

Scorul final a fost stabilit scorul final în minutul 90, de Blănuță, din pasa lui Ibrahimi.

FCU CRAIOVA: Gurău (R. Popa 84) - R. Negru, Duarte, Danny Henriques, Huyghebaert (Mascarenhas 60) - D. Albu, V. Achim (Ibrahimi 84) – Baeten (G. Ganea 60), Bauza, Bahassa - A. Chițu (Blănuță 80). ANTRENOR: Nicolo Napoli

U CLUJ: Iliev - Fl. Ilie, Miron, G. Simion - Șt. Vlădoiu, Ov. Bic (I. Filip 46), Remacle (Jose Gomes 64), Oancea – Chipciu (Fulop 75), Thiam (Ad. Bălan 64), Fl. Haită (I. Stoica 46). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonașe galbene: Jose Gomes 66

Arbitri: Adrian Cojocaru - Ferencz Tunyogi, Adrian Vornicu – Cătălin Popa

Arbitri VAR: Ovidiu Hațegan - Petruța Iorgulescu

Observator: Eduard Dumitrescu

Alexandru Chipciu, jucătorul echipei Universității Cluj, a fost dezamăgit de prestația lui și a coechipierilor săi în înfrângerea categorică suferită vineri la Craiova.

„5-0 si o mare umilință. Nu știu ce să zic! Eu mă simt abuzat fotbalistic. Așa ceva nu am mai trăit. Poate la CFR Cluj odată. Cred că dacă azi aveam 20 de ani luam trei cartonașe roșii, cu Bauza și Bahassa, să dea pase cu călcâiul, să ne dea mingea printre picioare. În seara asta în loc să îmi visez soția sau câini o să îi visez pe Bauza și Bahassa. Am făcut două meciuri bune și ne-am crezut foarte buni. Noi avem chestia asta să trecem de la o extremă la alta. Avem răni care ne dor, dar trebuie să facem ceva cu rănile astea, să scoatem monstrul din noi. Clar, mental nu am fost în regulă! A fost o seară catastrofală pentru noi. Trebuie însă să te ridici și să lupți”, a declarat Alexandru Chipciu.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, consideră că este cea mai neagră seară din cariera sa de tehnician.

„Am fost de nerecunoscut. Am avut două jocuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid, dar azi am fost de nerecunoscut. Nu poți să te prezinți atât de slab! Trebuie făcută o analiză profundă și trebuie văzut unde am greșit, în primul rând unde am greșit eu. Nu am avut curaj să jucăm, am fost timorați, timizi. Nu asta este echipa pe care eu o cunosc și pe care am antrenat-o. Craiova are o echipă foarte bună, au fost mult mai buni decât noi, iar noi foarte slabi. E cea mai urâtă seară din cariera mea de antrenor!”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.