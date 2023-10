Superbloggerii se „îmbarcă" într-o nouă competiție - expediție

Comunitatea bloggerilor - într-o nouă competiție, a 27-a! De data aceasta, se „îmbarcă" într-o expediție de explorat idei și sensuri, de exersat condeiul și descoperit noi continente ale creativității. Zeci de bloggeri au urcat la bordul SuperBlog dornici de noi aventuri creative și își vor dezvălui toamna asta talentul la storytelling în propriul „jurnal de blog explorator". La 1 octombrie a început competiția.

Poftă de scris, perseverență, un strop de curaj și un ocean de inspirație. Iată ingredientele participării la SuperBlog, cea mai longevivă competiție de blogging din România. Având reputația unui maraton care îi scoate pe concurenți din zona de confort, SuperBlog antrenează simultan creativitatea și disciplina și îi pregătește astfel pentru viitoarele colaborări cu branduri interesate să se promoveze în blogosferă.

Ca în fiecare toamnă, la linia de start a competiției se aliniază zeci de bloggeri, pregătiți să exploreze bloggingul creativ prin storytelling, să se întreacă pe ei înșiși și cu ceilalți concurenți, să învețe și să se afirme. Urmează două luni de provocări, creație, adrenalină, cu inspirație, emoții, premii și prieteni noi, în stilul SuperBlog.

Înscrierile au început la 1 septembrie 2023, iar bloggerii se pot alătura oricând pe durata competiției, până la 1 decembrie a.c.. Pot participa la SuperBlog cetățenii români și moldoveni cu vârsta de peste 18 ani, inclusiv din diasporă, care dețin un blog în limba română, cu o vechime de minimum trei luni și cel puțin 20 de articole publicate. Mai multe informații, regulamentul de participare și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu

La 1 octombrie 2023 se lansează prima probă, iar apoi, în fiecare zi de marți și vineri din octombrie - noiembrie a.c., concurenții vor primi câte o provocare de blogging propusă de sponsorii competiției, pe teme inspirate de domeniul acestora de activitate, precum: îmbrăcăminte și accesorii, cosmetice, bijuterii și pietre semiprețioase, mobilier și decorațiuni pentru casă, produse pentru siguranța copiilor, electrocasnice, alimente, materiale de construcții, filme, translatoare electronice, servicii veterinare etc.

Bloggerii pot concura la oricare și oricâte probe doresc; cu cât participă la mai multe, cu atât le crește punctajul și urcă în clasament, câștigătorii fiind stabiliți de juriul desemnat de sponsorii respectivelor probe - specialiști în marketing și comunicare sau foști câștigători și actuali parteneri SuperBlog. Pe parcursul competiției, primii clasați la fiecare probă câștigă premii (în bani, produse sau vouchere), iar la final, ocupanții podiumului sunt recompensați cu premii suplimentare, cash: locul I - 3000 lei și trofeul SuperBlog 2023, locul al II-lea - 2000 lei, iar locul al III-lea - 1000 lei.

Pe lângă miza premiilor și a locului în clasament, adrenalina competiției și mai ales prieteniile și parteneriatele închegate pe parcurs fac "sarea și piperul" și consolidează comunitatea. În timp, proiectul de content marketing a atras numeroși bloggeri și marketeri care se susțin reciproc: creatorii de conținut au oportunitatea de a se face remarcați de către reprezentanții brandurilor-sponsori, își perfecționează condeiul, câștigă premii și parteneriate, iar companiile se promovează într-un context inedit, descoperă potențiali colaboratori și susțin profesionalizarea blogosferei. În plus, pe lângă competiția desfășurată primăvara și toamna, sub "umbrela" SuperBlog se organizează campanii de testare, podcasturi și webinarii în care comunitatea SuperBlog discută și învață despre blogging, marketing, storytelling, SEO etc., iar la final socializează la Gala de premiere SuperBlog.

În cele 26 de ediții SuperBlog finalizate s-au înregistrat în total circa 3100 de participanți, peste 41.000 de articole scrise în peste 500 de probe, sponsorizate de peste 150 de companii, și s-au acordat mii de premii în bani, produse și servicii.

Competiția SuperBlog 2023 este sponsorizată de brandurile AENO, Answear, Daisy Vet, Delaco, Empria, FAVI, InterComFilm, MyCosmetics.ro, PAM Bijuterii, PRM, StoneMania Bijou, Vasco Translator, Vindem-Ieftin.ro.

“Având în vedere ca brandul AENO participă pentru prima dată ca sponsor la o competiție de asemenea anvergură cum este SuperBlog, ne dorim sa îi provocăm pe superbloggeri să descopere marca și produsele AENO și să le prezinte mai departe comunităților lor de cititori. Așteptăm din partea lor articole documentate, creative si pline de inspirație. Mult succes tuturor!” – Mihaela Bulaga, Brand Manager AENO

„La Vindem-ieftin.ro, am construit o afacere bazată pe valoare și autenticitate. În fiecare zi, ne străduim să oferim clienților noștri cele mai bune oferte, fără a compromite calitatea sau integritatea. Așa că, atunci când vine vorba de a alege parteneriatele și inițiativele pe care le susținem, ne ghidăm după aceleași principii.

SuperBlog este o platformă care celebrează autenticitatea, creativitatea și pasiunea - valori pe care le împărtășim și pe care le prețuim profund. De-a lungul anilor, am urmărit cu admirație cum bloggerii români au crescut, s-au dezvoltat și au inovat, aducând în prim-plan povești unice și perspective proaspete. Este un privilegiu să fim parte din această călătorie și să susținem această comunitate vibrantă. Ne bucurăm să anunțăm că Vindem-Ieftin.ro va fi prezent și la această ediție SuperBlog. Suntem nerăbdători să descoperim noile voci, să ne lăsăm inspirați de conținutul lor și să celebrăm împreună realizările lor.

În încheiere, vreau să transmit un mesaj personal tuturor participanților: fiecare dintre voi are o poveste de spus, o perspectivă unică și o voce autentică. Valorizați aceste calități, fiți mândri de munca voastră și știți că, la Vindem-Ieftin.ro, vă susținem și vă apreciem eforturile.” - Cosmin Răileanu, CEO & Founder Vindem-Ieftin.ro

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept obiectiv să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri.

Competiţia a ajuns la 27 de ediţii, desfășurându-se anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna. S-au înregistrat în total circa 3100 de participanți, peste 500 de probe, susținute de peste 150 de sponsori, și peste 41.000 de articole scrise. Pe măsură ce se întrec în condei pe diverse teme, bloggerii învață aspecte legate de content marketing & SEO, câștigă premii, clădesc parteneriate și prietenii. www.super-blog.eu