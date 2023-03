Superbloggerii prind (iar!) gustul competiției

SuperBlog a ajuns la a 26-a ediție. Provocările deja au început, iar cei peste 50 de bloggeri înscriși promit să impresioneze juriul. TVR 2 este partener media al evenimentului.

Creativitatea în blogosfera ia avânt și primăvara aceasta, iar creatorii de conținut sunt pregătiți să-și perfecționeze condeiul și să-și demonstreze talentul și ambiția pe teme dintre cele mai variate. Unde, când, cum? În competiția de blogging SuperBlog, ajunsă la a 26-a ediție. Provocările deja au început, iar cei peste 50 de bloggeri înscriși promit să impresioneze juriul. Să prindem gustul competiției!

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă competiție de blogging din România. Cele 25 de ediții anterioare însumează circa 3100 de participanți, peste 41.000 de articole scrise în peste 500 de probe, sponsorizate de peste 150 de branduri, precum și mii de premii în bani, produse și servicii. Pe lângă provocările din cele două ediții (primăvara și toamna), presărate cu teme variate și premii atractive, cei 15 ani de SuperBlog au închegat o comunitate de bloggeri și branduri dornice să se susțină prin content marketing.

Pentru superbloggeri, competiția înseamnă storytelling și content marketing, documentare, creativitate și versatilitate, disciplină și învățat continuu, adrenalină, premii, parteneriate și prieteni noi, recunoaștere și vizibilitate. Prinși în ritmul competiției, concurenții se obișnuiesc să scrie pe subiecte diverse, după briefuri cu cerințe exacte și termene stricte – “antrenamentul” perfect pentru viitoarele colaborări cu branduri interesate să se promoveze online. La rândul lor, companiile se promovează într-un context inedit, află direct de la sursă opinia bloggerilor despre produsele sau serviciile lor, identifică potențiali “ambasadori de brand”, stimulează performanța și susțin profesionalizarea blogosferei.

Probele de blogging lansate în SuperBlog sunt propuse de sponsorii competiției și abordează teme inspirate de domeniul acestora de activitate: în ediția curentă, se vor referi la produse de morărit și panificație, sisteme de siguranță pentru copii, servicii juridice, materiale de construcții, consumabile medicale, servicii de hosting, turism și facilități hoteliere etc. Totodată, se organizează campanii de testare sponsorizate de brandul Băneasa – prilej pentru superbloggeri să-și “asezoneze” talentul la condei cu eventuala pasiune culinară și astfel să prindă mai abitir gustul competiției.

După ce bloggerii scriu și înregistrează articolele în competiție, sponsorii sau juriul delegat evaluează materialele, stabilind câștigătorii premiilor alocate (în bani, produse sau vouchere). Fiecare notă contează în clasamentul general și astfel, la finalul competiției, ocupanții podiumului sunt răsplătiți cu premii suplimentare, cash, iar concurentul cu cel mai ridicat punctaj câștigă trofeul respectivei ediții SuperBlog.

Pe lângă atmosfera antrenantă din timpul competiției, membrii comunității SuperBlog au acces la webinarii gratuite despre blogging, marketing și storytelling, iar întâlnirile offline, la Galele de premiere SuperBlog, facilitează noi prietenii. De asemenea, podcastul “Vocea SuperBlog” numără deja peste 80 de episoade, având invitați antreprenori, marketeri, jurii, bloggeri, influenceri.

Spring SuperBlog 2023 se desfășoară între 1 martie – 15 aprilie a.c., perioadă în care se vor lansa noi probe în zilele de miercuri și sâmbătă. Deja s-au înregistrat peste 50 de bloggeri concurenți (din întreaga țară și din diaspora), iar înscrierile continuă pe toată durata competiției. Pot participa bloggeri români și moldoveni cu vârsta de peste 18 ani, care dețin un blog în limba română cu o vechime de minimum trei luni și cel puțin 20 de articole publicate. Mai multe informații, regulamentul de participare și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu

Competiția Spring SuperBlog 2023 este sponsorizată de brandurile: Băneasa, Empria, HostPrior, Medicale-Shop.ro, hotelurile Palm Beach si Argisht Partez 4* din Nisipurile de Aur, Bulgaria, Avocat Nora Cosmina Drulea și Casa de Comenzi Vindem-Ieftin.ro, prin brandul Depozit Virtual.

"Această primă participare la o ediție SuperBlog este deosebit de interesantă pentru noi. Foarte de curând am trecut printr-un proces de rebranding și din Buy4Baby am devenit Empria.ro. Suntem nerăbdători să devenim cunoscuți după acest nou nume. În același timp, credem mult în ideea de ecosistem de afaceri. Afacerea noastră este într-un permanent schimb de informații, resurse, sprijin cu tot felul de parteneri și colaboratori. Dorim să includem și bloggeri SuperBlog în ecosistemul nostru, într-o colaborare durabilă." - Tudor Ciumara, Managing Partner Empria

„SuperBlog este o competiție cu tradiție care aduce în același loc oameni, idei și povești bine scrise. Suntem bucuroși și onorați să participăm și în ediția cu numărul 26. Răbdarea nu este punctul nostru forte, deci abia așteptăm să citim articolele scrise de bloggeri. Încurajăm toți participanții să dea frâu liber imaginației pentru a crea articole remarcabile.” - Cosmin Răileanu, CEO & Founder Casa de Comenzi Vindem-Ieftin.ro

“De ce am ales SuperBlog? Sincer, mi-a plăcut ce am aflat despre competiție și mi-am dat seama că e o oportunitate pentru mine să încerc să vorbesc despre meseria mea și prin prisma unei nevoi acute de educație în acest domeniu. Cred foarte mult în comunicare, cred că Dreptul Familiei este mai mult despre familie decât despre drept, dar e timpul să înțelegem că noțiunile de Adevăr și Dreptate sunt diferite, că un avocat nu e un judecător și, pentru ca un proces să fie câștigat, este important să existe o comunicare sinceră între client și avocat și o înțelegere a unor termeni esențiali. Am încredere în superbloggeri, am încredere în competențele lor de a vorbi cu publicul astfel încât să înțeleagă mai bine ce înseamnă activitatea de avocat.” – Avocat Nora Cosmina Drulea, www.avocat-divort.com

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept obiectiv să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri.

Competiţia a ajuns la 26 de ediţii, desfășurându-se anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna. S-au înregistrat în total circa 3100 de participanți, peste 500 de probe, susținute de peste 150 de sponsori, și peste 41.000 de articole scrise. Pe măsură ce se întrec în condei pe diverse teme, bloggerii învață aspecte legate de content marketing & SEO, câștigă premii, clădesc parteneriate și prietenii.