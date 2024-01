Suedia: A fost confirmată ordinea de desfășurare a Melodifestivalen 2024

Ordinea de desfășurare a celor cinci runde ale Melodifestivalen 2024, finala națională a Suediei pentru Concursul Muzical Eurovision, a fost anunțată. Confirmată pe rețelele sociale de către Melodifestivalen la ora 09:00 CET, anunțul ne informează despre artiștii participanți și ordinea evoluției lor în spectacolele de calificare.

Fiecare rundă, sau Deltävling cum sunt cunoscute de suedezi și fanii concursului, va avea șase piese. Aceasta înseamnă că în total vor concura 30 de acte. Cele două piese de top din fiecare rundă, selectate în votul public, se vor califica automat pentru finala Melodifestivalen, care va avea loc în Friends Arena din Stockholm pe 9 martie.

Cu toate acestea, dacă o piesă nu reușește să treacă de rundă, nu sunt eliminate din concurs încă – un vot public la sfârșitul rundelor va alege două wildcard-uri din rundele anterioare pentru a le trimite în finală. Aceste două wildcard-uri vor completa lista celor 12 artiști, care vor interpreta pentru șansa de a reprezenta Suedia pe teren propriu la Eurovision 2024.

Iată ordinea completă de desfășurare pentru fiecare dintre cele cinci runde:

Deltävling 1 – Malmö, 3 februarie

1 Supernatural – Adam Woods

2 Hela Världen Väntar – Samir & Viktor

3 Min Melodi – Melina Borglowe

4 Forever Yours – Elisa Lindström

5 Awful Liar – Lisa Ajax

6 Heroes Are Calling – Smash Into Pieces

Deltävling 2 – Gothenburg, 10 februarie

1 When I’m Gone – Maria Sur

2 Norrland – Engmans Kapell

3 The Silence After You – Dear Sara

4 Ahumma – C-Joe

5 Dragon – Liamoo

6 Unga & Fria – Fröken Snusk

Deltävling 3 – Växjö, 17 februarie

1 Effortless – Jacqline

2 Aldrig Mer – Clara Klingenström

3 Take My Breath Away – Kim Cesarion

4 För Dig – Klaudy

5 I Won’t Shake (La La Gunilla) – Gunilla Persson

6 Give My Heart a Break – Cazzi Opeia

Deltävling 4 – Eskilstuna, 24 februarie

1 Done Getting Over You – Albin Tingwall

2 30 KM/H – Lia Larsson

3 It’s Not Easy to Write a Love Song – Dotter

4 Circus X – Scarlet

5 En Sång Om Sommaren – Lasse Stefanz

6 Happy That You Found Me – Danny Saucedo

Deltävling 5 – Karlstad, 2 martie

1 Unforgettable – Marcus & Martinnus

2 Controlla – Chelsea Muco

3 Back to My Roots – Jay Smith

4 Banne Maj – Elecktra

5 Light – Annika Wickihalder

6 Que Sera – Medina

Melodifestivalen 2024 va începe pe 3 februarie, cu 30 de piese care vor concura pentru a deveni următorul câștigător legendar al concursului suedez. Câștigătorul va urma pașii lui Loreen, care a câștigat Melodifestivalen și apoi Eurovision 2023 cu piesa sa “Tattoo”, reușind ambele pentru a doua oară în cariera sa.“

