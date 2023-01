Stefan Milosevic a semnat cu UTA Arad

Atacantul muntenegrean Stefan Milosevic a semnat cu echipa UTA Arad și a fost prezentat marți de clubul arădean, într-o conferință de presă.

Stefan Milosevic (26 de ani) a evoluat ultima oară pentru echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, unde, în această stagiune, a jucat în 16 meciuri, marcând cinci goluri. El a adunat și patru partide în preliminariile UEFA Conference League.

"Am vorbit cu Vukcevic în urmă cu două zile, este prietenul meu din Muntenegru, am evoluat împreună și pentru echipa națională, îl cunoșteam de dinainte să ajung aici. Am vorbit cu el despre club, despre oraș, despre toate aspectele. Mi-a spus că UTA este unul dintre cele mai mari cluburi din România, care a câștigat șase titluri și două cupe. Mi-a mai spus și că toți oamenii din Arad sunt înnebuniți după fotbal, sunt fanatici, așa că sunt foarte fericit că am ajuns aici.”, a declarat Milosevic după ce a semnat contractul cu gruparea din Arad.

Stefan Milosevic va efectua deplasarea cu UTA Arad în stagiul de pregătire din Turcia.