Spania: 14 artiști participă la Benidorm Fest

RTVE i-a anunțat pe cei 14 artiști care participă la Benidorm Fest, traseul Spaniei către Concursul Eurovision de la Torino.

Piesele vor fi prezentate joi, 23 decembrie, înainte ca artiștii să-și facă bagajele și să se îndrepte către stațiunea de pe litoralul mediteraneean, unde vor concura în ianuarie.

Echipa Eurovision a RTVE a evaluat cu rigurozitate cele 886 de melodii primite, considerând că 14 reprezintă o combinație puternică de autenticitate și inovație, într-o varietate de genuri muzicale.

Cei 14 artiști care participă la Benidorm Fest sunt:

Azúcar Moreno - Postureo

Aceia dintre voi care urmăresc #EurovisionAgain ar putea recunoaște aceste două simboluri Eurovision de la Zagreb 1990 datorită Bandido, favoritul fanilor. Performanța lor a fost memorabilă astfel încât să ajungă pe locul 5 – un rezultat care a fost doar de două ori egalat de atunci.

Blanca Paloma - Secreto del Agua

De profesie creatoare de scenă și costume, Blanca a descoperit că adevărata ei vocație era să fie în centrul scenei. Unul dintre artiștii emergenti din Benidorm Fest, cu multă experiență teatrală.

Chanel - Slo Mo

Este o cântăreață, dansatoare și o actriță ocazională, născută în Cuba și crescută în Spania de la vârsta de patru ani. Ea este pe mâini bune, deoarece echipa ei a lucrat cu Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey și Nicki Minaj.

Gonzalo Hermida - Quién lo Diría

Gonzalo este un cântăreț și compozitor care a compus și produs piese pentru artiști precum Malú, India Martínez, Sergio Dalma, Antonio José și Julia Medina.

Javiera Mena - Culpa

Javiera Mena este o vedeta electro-pop. Cântăreața și compozitoarea chiliană are deja 6 albume și un Latin Grammy. Ea a colaborat cu mai multe legende muzicale, printre care Julieta Venegas, Miss Cafeína, La Casa Azul și El Guincho.

Luna Ki - Quiero Morir

Luna Ki este o artistă multidisciplinară cu viziuni futuriste, despre ceea ce ar trebui să fie pop.

Marta Sango - Sigues En Mi Mente

Dedicată muzicii, Marta a atins faima națională în 2018 datorită succeselor sale în Operación Triunfo.

Rayden - Calle de la llorería

Artistul recunoscut internațional va aduce rap la Benidorm – așa cum era de așteptat. Pe lângă șase albume solo de studio (care i-au adus mai multe nominalizări la MTV EMA), el a mai lucrat cu Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez și Bely Basarte.

Rigoberta Bandini - Ay Mama

Rigoberta este unul dintre cei mai versatili artiști de pe scena muzicală spaniolă. A devenit virală în 2020 cu single-ul In Spain We Call It Soledad. Ea a fost inclusă în topul celor mai creativi 100 de spanioli de revista Forbes.

Sara Deop - Make You Say

La vârsta de 13 ani, Sara a participat la The Voice Kids, iar acum lucrează cu compozitorii din spatele hiturilor Dua Lipa, The Saturdays și Little Mix.

Tanxugueiras - Terra

Sabela, Olaia și Aida se definesc drept femei puternice și curajoase prin muzica lor populară din Galicia. Au avut un 2021 plin, lansând patru single-uri și cântând la nivel global.

Unique - Mejores

Mat, Armand, Dani și Valen alcătuiesc Unique, o trupă de băieți cu un angajament pentru ritmurile latino și urbane.

Varry Brava - Rafaella

Cu 13 ani de experiență și 6 albume de studio în numele lor, Varry Brava sunt deja populare în Spania și speră să-și aducă stilul pop electronic vesel și optimismul în restul Europei.

Xeinn - Eco

Cântăreața de 23 de ani din Madrid este absolventă în științe politice cu pasiune pentru cântat. Xeinn și-a început cariera pop încărcând coperți pe canalul său de YouTube, unde are în prezent 222.000 de urmăritori și peste 18 milioane de vizualizări. Anul acesta și-a lansat primul album de studio și spune ca influențele sunt de la Justin Bieber, Post Malone și The Weeknd.

sursa foto: escunited.com