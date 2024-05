Sistemul judicial din România între modern și eficient

Marți, 21 mai, de la ora 13:00, în direct la TVR 1 și TVR+, vă invităm să urmăriți o nouă ediție „Oamenii şi legea”.

O bună administrare a justitiei impune ca, în cazul săvârșirii unei infracțiuni cauzatoare de prejudicii, o Instanță Judecătorească să hotărască în mod echitabil și într-un termen rezonabil atât cu privire la temeinicia acuzației penale, cât și asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil. Ce presupun acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal? În ce constă raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu? Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului? Răspunsul, în ediţia de marți, 21 mai, a emisiunii „Oamenii şi legea”.

De la ora 13:00, la TVR 1, invitatul Mihaelei OLARU este Ion CAZACU, avocat.

Faza de urmărire penală poate fi subdivizată în trei etape distincte: investigarea faptei - de la începutul urmăririi penale in rem până la continuarea cercetărilor în ceea ce priveste suspectul; investigarea persoanei - de la continuarea cercetărilor față de suspect și inițierea acțiunii penale până la soluționarea cauzei de către procuror; soluționarea cauzei de către procuror - care poate implica clasarea cazului sau trimiterea sa în judecată printr-un rechizitoriu.

.

Judecata este considerată etapa centrală și cea mai importantă a procesului penal, întrucât are ca obiect soluționarea definitivă a cauzei penale. În această fază, Instanța are responsabilitatea de a verifica întreaga activitate procesuală desfașurată de organele judiciare, părți, subiecți procesuali principali și alți participanți, atât înaintea judecării cauzei, cât și în timpul ședințelor de judecată.

Ne puteți trimite comentarii, întrebări, sugestii şi propuneri de teme prin mesaj la numarul de WhatsApp 0728.754.133 precum şi la adresa de e-mail oameniisilegea@tvr.ro.

.

MODERATOR

av. Mihaela OLARU

.

JURNALIST TV

Raluca AMZĂR

.

REALIZATOR

Ileana GAIŢĂ

.

PRODUCĂTOR

Mihaela GRECU