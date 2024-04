Simona Strungaru la ”Portret de excelență”: ”Nu am știut de la început că voi ajunge să dirijez”

Este pianistă, dirijor de orchestră, orchestratoare şi compozitoare, cu o amplă activitate naţională şi internaţională. O cunoașteți sâmbătă, 6 aprilie, de la ora 16:00, la TVR Cultural.

A devenit o artistă versatilă, inovatoare şi curajoasă, pentru că nu s-a temut niciodată să exploreze diferite dimensiuni ale muzicii, de la muzica simfonică, contemporană sau jazz, până la muzica de film sau etno-folclor. A studiat la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi ulterior la Conservatorul din Amsterdam.

A participat la cursuri de măiestrie cu pianişti renumiţi şi a câştigat premii importante în competiţii naţionale şi internaţionale. Ca solistă, a concertat alături de diverse orchestre şi a colaborat cu dirijori de prestigiu. Din 2022 este dirijoarea Big Band-ului Radio România.

Extrase din interviul cu Simona Strungaru:

... pasiunea pentru toate stilurile muzicale pe care le abordez este ceea ce mă ghidează.

...nimeni nu-ți garantează nimic în nicio meserie...trebuie să ai ceva de spus, altfel doar ajungi să bifezi că ai făcut ceva şi asta se simte, practic ajungi la ceva ce nu are profunzime și valoare.

...părinţii mei sunt mari iubitori de muzică, de asemenea bunicii mei au fost foarte atrași de muzică și teatru. Mama mamei mele a avut niște invitații să activeze în lumea teatrului, dar la momentul respectiv femeile trebuiau să facă altceva, așa era mentalitatea în care ea s-a format.





...spiritul artistic a fost mereu prezent în familia mea. Părinții mei, au început să studieze (tata) vioară și (mama) pianul, dar au abandonat pe parcurs, alegând zona universitară, însă au reînviat această pasiune prin mine.

...bunica mea a fost cel mai bun exemplu de dragoste și de căldură, a fost un om care s-a dedicat familiei și a înțeles în profunzime sufletul fiecărui membru și l-a ajutat exact acolo unde avea nevoie.

...sunt foarte mulți cei care consumă muzică, se regăsesc în mesajul pe care aceasta îl transmite. Sunt mulți care ascultă muzică pentru că rezonează cu textul exprimat acolo. Alţii pur și simplu sunt atrași de timbrul unui anumit instrument sau de tumultuozitatea unei compoziţii. În momentul în care la rândul tău găsești mijloace muzicale de a te exprima deja ajungi să nu mai faci asta ca profesie. Când vezi că poți exprima efectiv niște stări interioare nu doar prin cuvinte și nu doar prin vorbirea pe care o înveți, capeți noi valențe și ajungi să apreciezi arta aceasta, arta sunetelor la un alt nivel.

...muzica este un limbaj și trebuie să înveți abecedarul, trebuie să știi care este paleta de culori dacă vreți să spunem aşa, cu care te poți juca, după care, dacă ai suficientă imaginație și libertate, poți să iei ingredientele, să le combini și să dai o nouă formă muzicii așa cum o simți tu. Aşa ajungi să vorbeşti de compoziţie.

..pentru mine, să fiu solistă cu orchestră este memorabil deoarece îmi place foarte mult combinația.

...nu am știut de la început că voi ajunge să dirijez. Am pornit de la a studia, din punctul de vedere al orchestrei, partiturile, pentru că voiam să cunosc în profunzime ce se întâmplă în orchestră atunci când cânt solistă. Mi-a plăcut foarte mult, aşa am descoperit cum e să ai contact cu instrumentiștii. Ca pianist eşti destul de singuratic, trăieşti o viață în care studiezi foarte mult, ești foarte implicat în ce studiezi și ce cânți, dar nu ai neapărat o viață socială sau un contact, chiar și muzical, cu prea mulți. Dirijatul m-a adus alături de mulţi oameni, am aflat ce înseamnă colaborarea interumană, o echipă.

...am avut norocul să stau acasă până la finalul facultății, într-o familie care mi-a acceptat orice doar să studiez.



...sunt copii care fac muzică, dar care studiază un anumit instrument ales de părinți. Chiar dacă copilul îşi doreşte să studieze un alt instrument, părinţii nu sunt de acord, nu văd sensul și aplicabilitatea activității la acele instrument și de aici apare frustrarea adultului de mai târziu. Dar timpul e unul singur și atunci trebuie să-l investești unde simți şi cred că părinţii ar trebui să-şi asculte mai atent copii.





Moderator Mihaela Olaru

Producător: Raluca Amzăr