Silvia Colfescu la "Mic dejun cu un campion":''Viaţa are grijă să fie întotdeauna miraculoasă''

Daniela Zeca Buzura vă invită să petreceți "50 de minute de încântare" la "Mic dejun cu un campion", împreună cu Silvia Colfescu - editor, co-fondator şi director al editurii ''Vremea'', scriitor şi ilustrator de carte.

’’Mă bucur nespus că Silvia Colfescu a acceptat invitaţia noastră la Mic Dejun cu un Campion. Sunt aproape 30 de ani de când ne cunoaştem, de la prima ediţie a Târgului de Carte BookAREST, care se organiza în spaţiul Galeriei Etaj ¾ de la Teatrul Naţional. Un eveniment editorial ce a început, la fel ca multe edituri atunci, în anii 1990. Entuziasmul, bucuria de a împărtăşi cu scriitorii şi cititorii experienţa ’facerii’ unei cărţi, expoziţiile, lansările de carte, evenimentele conexe, târgurile de vechituri, Lăptăria lu’ Enache de pe acoperişul Teatrului Naţional, chiar şi condiţiile precare ale primelor ediţii – căldură mare, lipsa ventilaţiei, aglomeraţia, improvizaţiile de tot felul – toate creau un context despre care îmi aduc aminte cu o nostalgie definitivă. Silvia Colfescu era întotdeauna printre primii editori înscrişi. Avea de cele mai multe ori rezervat acelaşi stand: Sala 2, Etajul 3, la scară. Vis-à-vis, o gheretă în care era amplasată sonorizarea, iar eu, vocea Târgului, prezentam cât era ziua de lungă lansările, câteva consideraţii despre cărţi, evenimentele, invitaţii, programul. Aşa ne-am cunoscut şi, pentru că îmi plăceau foarte mult cărţile editurii, treceam mereu pe la stand în puţinele clipe libere pe care le aveam. Discuţia se înnoda firesc, aşa încât azi, când ne-am revăzut după atâţia ani, a fost ca şi cum am fi şters cei 30 de ani din calendar. Am revăzut aceeaşi figură stenică, plină de umor şi energie pe care o ştiam şi pe care am preţuit-o din primul moment’’ – Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

Silvia Colfescu este din anii ’90 director editorial şi co-fondator al Editurii Vremea, o casă a cărţii fondată de familia Donescu în perioada interbelică şi care avea şi un ziar cu aceeaşi titulatură, celebru în epocă. Aşadar, reînfiinţarea nu a însemnat doar o iniţiativă privată la primul impuls al libertăţii, ci o conştiinţă a datoriei, continuităţii şi valorii. O editură cu un suflu nou, condusă de un profesionist cu multiple talente: un bun administrator cu o viziune clară asupra alcătuirii planului editorial, un condei scăpărător, un ilustrator iscusit, un vorbitor carismatic şi diplomat cu o mare putere de convingere, ’’un om din vechea gardă’’ ar spune unii, pragmatic şi creativ pentru care pasiunea, arta, cultura, conştiinţa de sine sunt valori de neînlocuit.

Vă invităm să urmăriţi nu doar povestea unui singur om, ci a unei întregi familii cu o istorie de viaţă fabuloasă, pe care, ascultând-o, parcă o şi vedem transpusă într-un scenariu de film. Atât de plină de istorii şi situaţii neaşteptate, de gravitate şi reaşezări ce s-au produs de multe ori cu suferinţă, cu un destin şi o experienţă de viaţă ce merită să fie cunoscute. Povestite fiind de Silvia Colfescu pe un ton stenic, uneori ironic şi întotdeauna cu o mare doză de umor, ele devin cu atât mai mult un îndemn de a ne încrede în forţele proprii şi în destinul personal şi mai ales în contextul favorabil care ne poate pune pe calea cea bună. ’’Dacă stai şi aştepţi ceea ce ţi se cuvine, s-ar putea să nu primeşti niciodată nimic. Am primit fie de la Dumnezeu, fie de la oameni, iar atunci când nu s-a putut, mi-am luat singură porţia ce mi s-a cuvenit. Una peste alta a fost în regulă’’.





Îndrăgostită de Bucureşti, de farmecul şi frumuseţea lui, dar şi martor al mutilării lui, Silvia Colfescu a simţit nevoia de a nu lăsa să se piardă urmele importante. De la cele douăsprezece reeditări ale unui ghid foarte util nu doar pentru turişti, ci chiar pentru bucureşteni, ce propune cinsprezece itinerarii ale capitalei, la cărţile de factură personală care evocă o lume dispărută – oameni, clădiri, amintiri, corespondenţă, modă, muzică, fotografie de epocă, istorii de familie, la cele de istorie, beletristică şi cărţi pentru copii. De altfel, prima apariţie editorială la reînfiinţarea Editurii Vremea, în 1990, a fost ’’O familie veselă’’, o poveste cu personaje inventate şi desenate de Silvia Colfescu.

’’Mi-am împlinit o datorie. Pentru că au fost oameni care au trăit şi au lăsat o urmă ce trebuie să fie cunoscută. Cineva trebuie să povestească ’mica istorie’. E păcat să nu ne cunoaştem istoria. Da, în limita posibilităţilor mele am făcut tot ce am putut ca viaţa mea să fi fost de folos’’.

Nu este o concluzie. Filele cărţilor publicate la Editura Vremea continuă să se umple de texte memorabile, de ilustraţii minunat desenate, colorate şi compuse cu texte inspirate, de fotografii recuperate şi de amintiri ce pot întregi ’marea istorie’ cu mii de istorii personale ce sunt sarea şi piperul evenimentelor ce se petrec fie că vrem, fie că nu vrem. Dar, marea lecţie este aceea de a privi cu obiectivitate şi de a te implica cu pasiune în tot ceea ce îţi oferă viaţa.

În această dimineaţă, Silvia Colfescu împreună cu Daniela Zeca Buzura vă oferă 50 de minute de reală încântare, de cafea la purtător şi cu invitaţia de a veni aici, la Librăria Cărtureşti în standurile căreia puteţi găsi cărţile Editurii Vremea.

Un articol de Ileana PLoscaru Panait