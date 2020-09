SIBIU GUITAR MEETING reunește peste 300 de chitariști și pasionați de rock

Cea de-a VI-a ediție a festivalului va avea loc în perioada 18-20 septembrie. Peste 300 de iubitori de chitară vor cânta, alături de Adrian Despot, Mircea Vintilă, Emeric Imre și Alin Dincă de la Trooper, în scopul promovării muzicii folk-rock.

Tema de anul acesta a Sibiu Guitar Meeting este “Legacy”, o celebrare a moștenirii inegalabile pe care marii artiști ai rock-ului, din țară și din străinătate, ne-au lăsat-o de-a lungul generațiilor. Un cadou al trecutului ce prefigurează viitorul. Căci, fără o cunoaștere profundă a trecutului, a muzicii care a scris istorie, viitorul muzical ar rămâne doar un semn de întrebare.

"Spiritul rock, dus mai departe la Sibiu Guitar Meeting. Chitarişti din toată ţara se reunesc la Sibiu, pentru a cânta împreună piese folk şi rock care au făcut istorie, alături de Adrian Despot, Mircea Vintilă, Emeric Imre şi Alin Dincă de la Trooper. Săptămâna viitoare, în perioada 18-20 septembrie 2020, va avea loc cea de-a şasea întâlnire a chitariştilor din România - Sibiu Guitar Meeting, în Piaţa Habermann. Festivalul cuprinde Concertul Manifest, în care sute de chitarişti cântă piesele ediţiei, dar şi alte proiecte integrate, ce cultivă spiritul folk-rock. La fel ca în fiecare an, ziua de sâmbătă este dedicată concertului colectiv al chitariştilor, cel mai spectaculos şi emoţionant moment al întregului eveniment. Noua ediţie va fi una mai restrânsă ca număr de participanţi, din motive de siguranţă, astfel că totalul chitariştilor care vor lua parte la concert a fost limitat la 300", se precizează într-un comunicat de presă.

Nu este suficient să fii pasionat de chitară pentru a participa la maratonul anual de la Sibiu. Trebuie să te pregătești luni bune înainte și să participi la toate activitățile programului “Pune Mâna pe Chitară", program de pregătire intensă care oferă participanților cadrul potrivit pentru a evolua artistic și pentru a face performanță.

Însă programul se adresează atât debutanților, celor care de-abia deslușesc primele acorduri, cât și pasionaților care deja și-au format un stil propriu de interpretare. Astfel, fiecare piesă din playlist-ul evenimentului este însoţită de câte un tutorial video dedicat, în care Ilie "Manole" Vlad, chitarist al trupei Antract şi mentor al programului, prezintă o lecţie deschisă pentru ca învăţarea să fie mai uşoară.

Toate aceste resurse sunt gratuite și pot fi urmărite pe canalul de YouTube "Pune Mâna pe Chitară". De asemenea, chitariştilor le este pus la dispoziţie un Kit de chitară, ce include tabulaturile cântecelor şi alte informaţii relevante.

În plus, începând din acest an, toate noutăţile şi resursele necesare participanţilor pot fi găsite pe site-ul www.punemanapechitara.ro şi pe aplicaţia mobilă "Pune Mâna pe Chitară", care se poate descărca gratuit de pe Google Play sau App Store, accesând de pe telefon link-ul punemanapechitara.app.link/instaleaza.

"Playlist-ul din acest an este adaptat temei şi reuneşte o serie de 20 de cântece folk-rock etalon, care au format generaţii la rând. Printre acestea, regăsim unele dintre cele mai cunoscute melodii The Beatles, Pink Floyd, Guns n' Roses sau Queen, dar şi Pasărea Colibri, Mircea Vintilă, Viţa de Vie, Compact, Cargo, Antract sau Trooper. În cadrul Concertului Manifest vor fi invitaţi o parte dintre autorii pieselor, care vor cânta pe scenă în duet cu participanţii adunaţi în Piaţa Habermann. Adrian Despot de la Viţa de Vie ne onorează din nou cu prezenţa, fiind un apropiat al evenimentului, pe care îl numeşte 'Revoluţia chitariştilor de la Sibiu'. Alături de el, vor mai veni în faţa noastră Mircea Vintilă, care face parte din prima generaţie de artişti folk din România, Alin 'Coiotu' Dincă de la cunoscuta formaţie rock Trooper, Emeric Imre şi o serie de artişti-prieteni ai Festivalului, ce se alătură demersului în fiecare an", se mai arată în comunicatul de presă.

PROIECTE MULTIPLE ÎN CADRUL SIBIU GUITAR MEETING

Sibiu Guitar Meeting este un eveniment complex care reușește, încă din 2015, să polarizeze întreaga comunitate de chitariști și iubitori de folk-rock. Pe lângă concerte și workshopuri, o serie de proiecte unice vor prinde viață și în cadrul ediției din acest an. Unele vor fi organizate în locații fizice, altele vor fi dedicate doar comunității online.

Printre cele mai importante proiecte ale programului se numără: Sibiu Acoustic Nights, Chitarist 2.0, Young Revolution și Guitar After Life Expo.

"Sibiu Acoustic Nights aduce publicului consumator de muzică bună o serie de 3 concerte acustice desfăşurate în aer liber, duminică, în Piaţa Habermann, care vor fi susţinute de Mircea Vintilă, Emeric Imre şi membrii formaţiei Trooper. Un alt concert acustic va fi susţinut de Adrian Despot şi Cezar Popescu de la Viţa de Vie, care au pregătit o selecţie de piese cunoscute din cariera lor de aproape 25 de ani, pe care le vor interpreta la rece, la chitară şi voce, vineri, 18 septembrie, pe terasa Joyme, de la ora 21,00”, anunță organizatorii.

Chitarist 2.0. este un workshop de creație și producție muzicală pe care Cezar Popescu și Cosmin Lupu îl vor susține duminică, 20 septembrie . Implică nu doar explicaţii teoretice, cât mai ales exerciţii practice. Finalitatea masterclass-ului este o piesă la care toţi participanţii îşi vor aduce contribuţia muzicală. Biletele la atelier sunt disponibile pe bit.ly/Masterclass-Chitarist-SGM2020, iar înscrierile se fac exclusiv în aplicaţia mobilă "Pune Mâna pe Chitară".

