Shakespeare şi Hathaway: detectivi particulari

Luni - Vineri, ora 19.05

Începând din 30 decembrie

SHAKESPEARE AND HATHAWAY: PRIVATE INVESTIGATORS – Regatul Unit, 2018

Cu: Jo Joyner, Mark Benton, Patrick Walshe McBride

* Serial poliţist, comedie

Frank Hathaway, fost inspector de poliţie devenit detectiv particular, o întâlneşte pe coafeza Luella Shakespeare în timpul unei anchete în care Luella e bănuită că l-ar fi ucis pe fostul ei logodnic. După ce i se dovedeşte nevinovăţia, coafeza cu nume faimos şi cu minte ageră îl convinge pe morocănosul Frank s-o ia parteneră la mica lui agenţie, pe care o salvează astfel de la faliment. Diferiţi ca ziua şi noaptea, cei doi formează o echipă imbatabilă în confruntarea cu criminalii misterioşi! Terenul lor de acţiune este chiar Stratford-upon-Avon, oraşul de baştină al "marelui Will", aşa că aluziile la celebrele piese shakespeariene sunt ingrediente de bază ale investigaţiilor.

* ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII ORI FAMILIA. (AP)

