Sezon nou „Vorbeşte corect!” din 1 octombrie, la TVR 1

Un format nou şi vedete care fac campanie pentru o limbă română corectă atât în audio-vizual, cât şi în mediul online. La Vorbeşte corect! de la TVR 1, ne ţin companie Ruxandra Ghorghe Negrea, Gianina Corondan, Sebastian Coţofană, dar şi alţi vloggeri români. De luni până vineri, ora 14.55.

Ca răspuns la multitudinea de greşeli semnalate de telespectatori şi care provin nu numai din emisiunile de televiziune, ci din domenii dintre cele mai diverse, în acest sezon echipa emisiunii ne propune un format cu multe noutăţi.

Nu putem ignora faptul că, în prezent, ne informăm atât de la televizor, cât şi de pe Internet sau reţelele de socializare.

Apoi, telespectatorii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 30 ani sunt prezenţi acum în spaţiul online mai mult decât oricând. Iar realizatorii emisiunii îşi doresc să-i convingă şi pe ei de importanţa vorbirii corecte, care este singura modalitate de a păstra o limbă română curată şi, în ultimă instanţă, de a comunica eficient. Iar în cel de-al treilea rând, pentru publicul tânăr, vlogging-ul, blogging-ul şi piaţa muzicală au o mare influenţă în formarea limbajului şi stilului de comunicare. Tocmai de aceea, de la 1 octombrie, emisiunea Vorbeşte corect! va avea o abordare diferită pentru fiecare zi a săptămânii:

Luni – prezintă Ruxandra Gheorghe Negrea, cea pe care o cunoaşteţi ca prezentatoare a emisiunii;

Marţi – prezintă Sebastian Coţofană, vlogger domeniul muzical - invitat permanent – cel care va susţine campania pentru o limbă frumoasă şi corectă în muzica românească;

Miercuri – prezintă Gianina Corondan - care ne va surprinde cu camera ascunsă

Joi – invitaţi vor fi vloggeri pe diverse domenii, care fac campanie împotriva limbajului vulgar de pe YouTube şi pentru o vorbire corectă

Vineri – subiecte diverse despre limbă şi comunicare, evenimente.

Telespectatorii pot semnala în continuare greşeli pe adresa de e-mail vorbestecorect@tvr.ro, iar acestea vor reprezenta, ca şi până acum, baza discuţiei cu interlocutorii.

Îndemnul realizatorilor este acelaşi: să acordăm atenţie măcar 5 minute pe zi, limbii române! Emisiunea se va difuza în fiecare zi de luni până vineri, la TVR 1, la aceeaşi oră: 14.55.

Prima ediţie de vineri va fi dedicată, bineînţeles, Zilei Mondiale a Educaţiei, care este marcată la 5 octombrie.

„Mi-ar plăcea să aud de la părinţii de azi ceea ce povestesc părinţii noştri: Îl prindeam citind noaptea, sub plapumă, pe furiş! Dar vremurile s-au schimbat, copiii noştri sunt altfel. Ce ne dorim cu toţii?!...Copii care să meargă cu bucurie la şcoală şi să iubească să citească. Să le placă orele de limba română şi să nu li se pară o corvoadă când li se cere să facă rezumatul unei cărţi. Şi nu e imposibil! Noi am luat parte la o oră de limbă română altfel şi chiar îmi pare rău că nu mai am copii mici", ne-a declarat Cristina Dănilă, unul dintre realizatorii emisiunii.

„De altfel, în ziua de vineri, la Vorbeşte corect! vom avea informaţii utile pentru telespectatorii noştri de toate vârstele, vom afla lucruri ştiute sau mai puţin ştiute despre limbajul şi comunicarea din zilele noastre, sfaturi utile de la specialişti, ultimele noutăţi despre limba română, lansări de carte etc.”, a adăugat Radu Dănilă, producător şi realizator al emisiunii Vorbeşte corect! de la TVR 1.