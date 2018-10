Seria documentară „Iubiri celebre” continuă la TVR 1

Iubirile unor membri ai familiilor regale ale Europei, dar şi dintre celebrităţi ale Hollywood-ului - în noile episoade ale seriei documentare „Iubiri celebre”, producţie BBC. Le descoperim la TVR 1 în 8, 9, 10 şi 11 octombrie, de la 23.30.

Cele mai frumoase poveşti de iubire spuse vreodată continuă la TVR 1 şi în săptămâna 8-14 octombrie. Noile episoade ale seriei BBC Iubiri celebre ne prezintă povestea de dragoste a „cuplului perfect al Hollywood-ului” - Elizabeth Taylor şi Richard Burton, dar şi pe cea dintre viitorul rege al Regatului Unit şi o catolică - Edward al VIII-lea şi doamna Simpson, legătura pasională şi impetuoasă dintre Vivien Leigh şi Laurence Olivier, povestea dintre Nicolae Rasputin şi Alexandra, familia regală a Rusiei.

Episodul 9: Elizabeth Taylor şi Richard Burton – luni, 8 octombrie 2018, ora 23.30

Erau cuplul perfect al Hollywood-ului, dar nu puteau trăi nici împreună şi nici separat unul de celălalt. S-au căsătorit şi au divorţat de două ori, dar, chiar şi căsătoriţi cu altcineva, au continat să-şi poarte de grijă până la moartea lui Burton.

Episodul 10: Edward al VIII-lea şi doamna Simpson – marţi, 9 octombrie 2018, ora 23.30

El era viitorul rege al Regatului Unit, drept urmare nu i se permitea să se căsătorească cu o catolică. Ea era o catolică americancă divorţată. Scandalul ce a urmat era să distrugă monarhia britanică; aşa că Edward al VIII-lea a renunţat la tron pentru dragoste. Cei doi au trăit amândoi în exil până la moarte.

Episodul 11: Vivien Leigh şi Laurence Olivier – miercuri, 10 octombrie, ora 23.30

Amândoi erau printre cele mai mari vedete ale scenei şi ecranului şi, când s-au cunoscut, fiecare era căsătorit. Legătura lor a fost pasională şi impetuoasă şi a supravieţuit presiunilor notorietăţii şi rivalităţii... asta până când Vivien Leigh a făcut tuberculoză şi, treptat, personalitatea i s-a schimbat.

Episodul 12: Nicolae şi Alexandra – joi, 11 octombrie, ora 23.30

Imaginile de arhivă dezvăluie momente private ale familiei regale. Căsătoria lor a fost urmărită de tragedii: hemofilie, război şi, în cele din urmă, Revoluţia şi asasinarea lor în timpul acesteia. Alexandrei, doar credinţa i-a fost sprijin, dar devotamentul faţă de Rasputin a alimentat speculaţii în ceea ce priveşte fidelitatea ei.

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, documentarul Iubiri celebre prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată. Producţia BBC a început să fie difuzată de TVR 1 începând cu 24 septembrie.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001), pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30.