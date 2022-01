Serbia a anunțat participanții la „Song for Eurovision ‘22”

După o pauză de un an, Serbia a anunțat că va organiza din nou o selecție națională. Noua emisiune se va numi „Song for Eurovision ‘22” și va cuprinde 36 de melodii care vor concura în trei spectacole live.

Cântec pentru Eurovision ‘22 – Semifinala 1: joi, 3 martie

Cântec pentru Eurovision ‘22 – Semifinala 2: vineri, 4 martie

Cântec pentru Eurovision ‘22 – Marea finală: sâmbătă, 5 martie.

Un comitet de selecție, format din editori muzicali de la postul de televiziune RTS, a ascultat toate compozițiile care au fost înscrise, iar din peste 150 de cântece au fost selectate următoarele compoziții pentru a concura la

Song for Eurovision ‘22. Participanți:

1. Naiva – Skidam (I Take Off)

Muzica: Zoran Babović Babonja

Versuri: Jelena Živanović (Jelena Zana)

2. Biber – Dve godine i šes’ dana (Doi ani și șase zile)

Muzica: Rastko Aksentijević

Versuri: Momčilo Bajagić Bajaga

3. Marija Mirković – Požuri, požuri (Grăbește-te, grăbește-te)

Muzica: Marija Mirković

Versuri: Alka Vuica

4. Cadou – Haos (Haos)

Muzica: Cadou

Versuri: Jovan Matić

5. Boris Subotić – Vrati mi (Dă-mă înapoi)

Muzica: Boris Subotić

Versuri: Boris Subotić

6. Marko Nikolić – Dođi da te volim (Vino, ca să te iubesc)

Muzica: Marko Nikolić

Versuri: Nada Bučević

7. Vasco – Znaš li (Știi tu)

Muzica: Vasilije Čolan Vasco, Ivan Franović, Marko Kon

Versuri: Vasilije Čolan, Marko Kon, Anđela Vujović Angellina

8. Bane Lalić i MVP – Tu gde je ljubav tu ne postoji mrak (Unde există dragoste, acolo nu este întuneric)

Muzica: Bane Lalić

Versuri: Bane Lalić

9. Ivana Vladović i Jovana Stanimirović – Prijaće ti (Va fi bine pentru tine)

Muzica: Ivan Ilić și Nikola Bulatović

Versuri: Ivan Ilić și Nikola Bulatović

10. Marija Mikić – Ljubav me inspiriše (Dragostea mă inspiră)

Muzica: Vuxa

Versuri: Miladin Bogosavljević

11. Julija – Brižna (Îngrijire)

Muzica: Nenad Ćeranić

Versuri: Nenad Ćeranić

12. Angellina – Origami

Muzica: Ognjen Jovanov, Marko Kon, Angellina

Versuri: Ognjen Jovanov, Marko Kon, Angellina

13. Vis limunada – Pesma ljubavi (Cântarea iubirii)

Muzica: Miodrag Ninić

Versuri: Miodrag Ninić

14. Aleksandar Vuksanović Aca Lukas – Oskar

Muzica: Saša Nikolić

Versuri: Mira Mijatović

15. Igor Simić – Nisam ja (Nu am fost eu)

Muzica: Darko Dimitrov

Versuri: Vladimir Danilović

16. Goca Tražan – Fitilj (Fisibilitate)

Muzica: Dušan Bačić

Versuri: Dušan Bačić

17. Sanja Bogosavljević – Priđi mi (Apropie-te de mine)

Muzica: Ilija Antović

Versuri: Ilija Antović

18. Dušan Svilar – Samo ne reci da voliš (Doar nu spune că iubești)

Muzica: Rastko Aksentijević

Versuri: Momčilo Bajagić Bajaga

19. Srđan Lazić – Tražim te (În căutarea ta)

Muzica: Srđan Lazić

Versuri: Srđan Lazić

20. Julijana Vincan – Istina i laži (Adevăr și minciuni)

Muzica: Linda Cristina Persson, Ylva Cristina Persson

Versuri: Vildana Husibegović

21. Jelena Pajić – Pogledi (Aspecte)

Muzica: Marijo Pajić

Versuri: Đorđe Miljenović

22. Bojana Mašković – Dama (Doamna)

Muzica: Dušan Krsmanović și Alen Duš

Versuri: Alen Duš

23. Zoe kida (Ana Radonjić) – Bejbi (Bebeluş)

Muzica: Zoe kida (Ana Radonjić)

Versuri: Zoe kida ( Ana Radonjić)

24. Orkestar Aleksandra Sofronijevića – Anđele moj (Îngerul meu)

Muzica: Aleksandar Sofronijević, Nikola Labović, Mirna Kosanin

Versuri: Mirna Kosanin

25. Sara Jo – Muškarčina/Zabranjeno voće (Manly Man/Forbidden Fruit)

Muzica: Slobodan Veljković Coby

Versuri: Slobodan Veljković Coby

26. Mia – Blanko (Blank)

Muzica: Aleksandra Milutinović

Versuri: Aleksandra Milutinović

27. Zejna Murkić – Nema te (You Are Gone)

Muzica: Vlado Maraš

Versuri: Sanja Perić

28. Gramophonedzie – Počinjem da ludim (Înnebunesc)

Muzica: Marko Milićević

Versuri: Milana Popović

29. Stefan Zdravković (Princ od Vranje) – Ljubi svog čoveka (Kiss Your Guy)

Muzica: Leontina Vukomanović

Versuri: Leontina Vukomanović

30. Zorja Pajić – Zorja

Muzica: Zorja Pajić, Lazar Pajić

Versuri: Zorja Pajić

31. Lift – Dramă

Muzica: Milan SevdahBABY Stanković, LIFT

Versuri: Milan SevdahBABY Stanković, LIFT

32. Konstrakta – Corpore Sano

Muzica: Ana Đurić și Milovan Bošković

Versuri: Ana Đurić

33. Ivona Pantelić – Znam (Știu)

Muzica: Ivona Pantelić

Versuri: Ivona Pantelić

34. Rocher Etno Band – Hajde sad nek svak peva (Let Everybody Sing)

Muzica: Miodrag Klisarić

Versuri: Miodrag Klisarić

35. Ana Stanić – Put bez povratka (Drum unic)

Muzica: Vojislav Dragović

Versuri: Ana Stanić

36. Euterpa – Nedostaješ (Dispărut)

Muzica: Boris Krstajić

Versuri: Vladimir Danilović

Mai multe informații vor fi publicate în săptămânile următoare.

foto credit: eurovision.tv