Secretul de la Cold Creek Manor

COLD CREEK MANOR – SUA, 2003

Regia Mike Figgis

Cu: Sharon Stone, Dennis Quaid, Juliette Lewis, Christopher Plummer, Kristen Stewart

Thriller. Fericiţi că scapă de aglomeraţia din oraş, soţii Cooper şi Leah Tilson îşi iau copiii şi se mută într-un orăşel obscur numit Cold Creek, unde cumpără o casă cam şubrezită, dar pe care speră s-o readucă la eleganţa ei de odinioară. Totul merge bine, până când fostul proprietar al casei iese din închisoare şi începe să le dea târcoale. În plus, au loc o serie de incidente misterioase, care le dau de bănuit că noua lor casă de vis are un trecut cam sinistru.

ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 15 ANI (15)