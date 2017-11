Scriitorul Francesc Miralles, invitat la "Mic dejun cu un campion"

Scriitorul, jurnalistul și muzicianul spaniol Francesc Miralles este invitat de onoare la FILIT 2017, un festival de literatură a cărui notorietate atrage pe an ce trece tot mai mulţi invitaţi de marcă din lumea întreagă.

Cărţile sale apărute la Editura Humanitas, cu un real succes la publicul de la noi, au prilejuit această binevenită călătorie în România.

Ne bucurăm şi noi de ea pentru că, înainte de a ajunge la Iaşi, Francesc Miralles a ales să împartă câteva gânduri despre literatura şi destin, despre societatea contemporană şi avatarurile ei cu Daniela Zeca Buzura, un coleg de breaslă pe care îl pretuieşte îndeosebi.





"Francesc Miralles este occidentalul care a trăit revelaţia unei viziuni a fericirii, descinse din civilizaţia Orientului îndepărtat. ’’Ikigai’’ este o reţetă de viaţa bună cunoscută de acum şi în România – susţine Daniela Zeca Buzura, amfitrionul emisiunii.

A urmat cursuri de jurnalism şi filologie engleză la Universitatea Autonomă din Barcelona pe care le-a abandonat pentru vraja călătoriilor prin lume, astfel încât a trăit o vreme în Croaţia şi Slovenia. Este important că, odată cu peregrinările sale, a descoperit scrisul şi aceste experienţe în ţări străine s-au concretizat de fiecare dată în cărţi care s-au bucurat de o bună primire din partea publicului deşi a scris de multe ori sub protecţia unui pseudonim literar.

Premiul Gran Angular pe care l-a primit în 2001 - 2002 l-a determinat să facă din scris o profesie. Aşa încât i-au apărut într-un ritm susţinut mai multe romane, cărţi de dezvoltare personală, cărţi pentru copii şi adolescenţi, cărţi de aventuri. Un element mai puţin uzual este obişnuinţa de a colabora la unele lucrări cu alţi autori, scriind în tandem volume care s-au bucurat de un mare succes, fiind traduse în peste 30 de limbi.

De altfel, în acest context Francesc Miralles este prezent astăzi în România, pentru lansarea la Editura Humanitas a celui mai recent bestseller internaţional, ’’Iubire cu 'i' mic’’. Dar nu este singura carte tradusă în limba română. Călătoria în Japonia şi timpul mai îndelungat pe care l-a petrecut acolo a scos la lumină o altă carte, ’’Ikigai. Secrete japoneze pentru o viaţă lungă şi fericită’’. Însoţită de o listă a celor zece condiţii pentru a fi fericit, Francesc Miralles face o analiză atentă şi substanţială nu numai a unui mod de viaţă ci şi a spiritului unui popor.

Trei sunt conceptele după care japonezii dintr-un sătuc al zonei albastre din Okinawa se ghidează pentru a atinge o vârstă înaintată şi serenă: 1). Să mănânce ponderat în limita satisfacerii a 80% din senzaţia de foame; 2). Legăturile de prietenie şi apartenenţa la o comunitate în care prevalează spiritul de întrajutorare dezinteresată şi 3). Permanenta ocupare a timpului cu activităţi care să aibă un sens personal sau pentru comunitate în ansamblul ei, adică lipsa sentimentului de inutilitate socială.

’’În Orient oamenii sunt împăcaţi cu ei înşişi’’ – spune Francesc Miralles. ’’Privesc în interiorul lor, ascultă liniştea, îşi pun întrebări esenţiale, se respectă, de aceea media de vârstă per ansamblu în Japonia, în Okinawa, este 22% mai mare decât cea la nivel mondial. Regulile fericirii sunt simple şi universal valabile. Trebuie să ne hotărâm să schimbăm graba, zgomotul, poluarea. Trebuie curaj pentru asta. Ikigai înseamnă arta de a trăi fericit, descoperirea vieţii fireşti în acord cu natura, cu comunitatea pentru a trăi o viaţă de calitate’’ ne mărturiseşte invitatul nostru.

’’Ştiam că va veni la FILIT, la Iaşi. Escala de la Bucureşti s-a dovedit a fi o aventură. Avionul a întârziat şi a aterizat la o oră în care traficul în oraş era catastrofal. Cu ochii pe ceas, pregătiţi pentru filmare, ’’cu arma la picior’’ cum se spune, îl aşteptam cu nerăbdare nedisimulată. În scurt timp trebuia să aibă loc şi lansarea cărţii, traducătorii şi prietenii noştri de la Humanitas erau şi ei aici... tensiunea creştea, ziua era pe sfârşite, deja credeam că am ratat filmarea. Într-un sfârşit a apărut, obosit dar zâmbitor şi am răsuflat uşuraţi când am dat comanda: ’’Motor!’’ şi timpul a zburat. I-a plăcut mult la noi şi i-am smuls o promisiune, aceea de a reveni în România şi de a ne reîntâlni încă o dată la o cafea aromată şi un noian de vorbe aici, pe terasă, la Cărtureşti’’ – spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

***

Program de difuzare:

TVR 2: sâmbătă, 25 noiembrie 2017, ora 10:00, în reluare luni, 27 noiembrie 2017, ora 8:00 şi joi, 30 noiembrie 2017, ora 5:00

TVR 3: duminică, 26 noiembrie 2017, ora 9:00

TVR Internaţional: duminică, 26 noiembrie 2017, ora 9:30

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 2 decembrie 2017, ora 8:30

***

„Dorim să le mulţumim încă o dată partenerilor noştri, Librăriile Cărtureşti, unde, săptămână de săptămână, datorită filmărilor pe care le realizăm în Grădina Verona, le dăm peste cap programul de prânz. Şi nu se supără, ba, dimpotrivă, mai dau şi o mână de ajutor pentru a ne servi cu promptitudine o cafea aromată sau cele mai noi reţete de limonade. Un loc cu autentică tradiţie culturală unde oaspeţii emisiunii Mic Dejun se simt atât de bine.Din acest sezon, pe lângă prietenul nostru fidel, îi avem alături pe YOKKO, care asigură vestimentaţia moderatorului, şi pe Ana Chiriac Make Up Artist. Le mulţumim pentru sprijin şi apreciere şi sperăm să fim o familie mult timp de aici încolo”, spune Ileana Ploscaru Panait.

Foto: Dănuț Cristișor, TVR