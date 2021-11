„Scrie în documente să ia și un coșciug, nu știau dacă voi rezista 14 ore.”

Grav rănit într-un atac în Afganistan, Marius Apostol îşi povesteşte experienţa ce i-a schimbat viaţa şi i-a dat un nou motiv de a trăi. Alina Grigore vine cu istorii de pe „Frontul de acasă” şi pe 10 noiembrie, de la 22.30, la TVR 1.

Marius Apostol, militar rănit grav în Afganistan, spune că dacă Dumnezeu l-a lăsat în viață, a fost pentru a-și ajuta semenii. De când s-a întors din război luptă pe frontul de acasă, pentru drepturile militarilor răniţi și ale tuturor veteranilor. Alina Grigore ne dezvaluie incredibila poveste a unei asociații care a devenit o forță, a schimbat legi și luptă de ani buni să deschida un centru de recuperare de care veteranii noștri au mare nevoie. Aflăm întreaga poveste miercuri, la ora 22.30, la TVR1.

1 mai 2011, Afganistan. Un atac insurgent cu o bombă artizanală de 200 de kg de explozibil, pe autostrada morții. Marius Apostol a intrat în comă. A fost operat în două spitale de campanie pentru a-i fi salvat piciorul zdrobit. Pentru intervenția complexă, pe coloană, a fost transferat în Germania, la cel mai mare spital militar american din Europa.

Am avut coloana vertebrală ruptă în două locuri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că explozia nu mi-a secționat măduva. Prima operație pe coloană a durat 19 ore. Două echipe medicale americane mi-au reconstruit-o. Când m-am trezit eram la Terapie Intensivă. În jurul meu erau foarte multe fire, tuburi și aparatură. Nu simțeam absolut nimic. Atunci i-am spus locotenentului de lângă mine să tragă tot și să mă lase să mor! După aceea, a fost luptă cu mine însumi!”, își amintește locotenentul în retragere Marius Apostol cumpăna din viața sa.

Carmen, soția lui Marius, ne mărturisește, cu lacrimi în ochi cum a primit cumplita veste:

„Era duminică dimineață, 10.30. Nu vreau să mai treacă nimeni printr-o astfel de situație, să audă acea bătaie în ușă. Să intre și să îți spună: Marius e rănit. Și ce am trăit eu atunci e poate 1% din ce simt văduvele. Nici nu putem compara situațiile. Dar este cumplit! Nu puteam lua legătura cu el, nu aveam altă veste, doar că a fost rănit”.

Când și-a auzit prima oară soțul la telefon, Carmen tocmai ieșise de la serviciu. Amintirile sunt extrem de vii, chiar și după atâția ani: „Era o grindină fantastică. Am auzit doar: Mamă, sunt eu. Și s-a pierdut semnalul. Apoi m-a sunat înainte să intre în operația pe coloană”.

„Am 13 intervenții chirurgicale în decursul a 10 ani. Am suferit traumatism toraco-vertebral, calcaneul piciorului drept a fost zdrobit și reconstruit, tibia de la piciorul stâng, coloana a fost ruptă în două locuri și la ora actuală sunt însăilat, am 26 de plăcuțe, cu 52 de șuruburi de susținere a coloanei de la L1 până la T5, iar la cap am avut un traumatism minor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost mai rău!”, explică Marius lungul șir al luptei sale pentru viață.

Marius Apostol a fost externat din spital, dar multe luni a fost imobilizat la pat. Soția sa a renunțat la serviciu pentru a-l îngriji. Tot ce conta era că Marius e în viață.

„Până și să ia un pahar cu apă era foarte greu pentru el. Mai multe luni nu a avut voie nici măcar 250 g sau 250 ml să ridice. Dar a avut o ambiție extraordinară și a spus: Eu trebuie să mă ridic, eu trebuie să merg! I-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat putere să fiu lângă el și să îl sprijin”, spune Carmen Apostol.

„Dacă nu îi aveam pe ei, pe soția și pe copiii mei, nu știu dacă reușeam. E vorba de psihicul tău. Această terapie de recuperare trebuie făcută cu familia lângă tine. E 50% din recuperarea ta. Contează enorm, să-i știi acolo, că sunt lângă tine”, povestește Marius.

Teribila experiență prin care a trecut l-a determinat pe Marius să lupte pentru un centru al veteranilor, unde să existe toate facilitățile, iar recuperarea să se poată face alături de familie. Care a trecut, la rândul său, printr-o traumă. După mulți ani, visul lui Marius, același cu al miilor de veterani, prinde contur într-un loc încărcat de istorie. Primăria Târgoviște a dat în concesiune, pentru jumătate de secol, cu posibilitatea de prelungire, un teren și mai multe clădiri care vor găzdui Centrul de Recuperare și Refacere de lângă Mănăstirea Dealu, județul Dâmbovița. Dar drumul e abia la jumătate pânâ când aceste centru să devină funcțional. În toți acești ani, guvernanții au venit, au promis, au plecat. Tot ce s-a facut aici a fost prin muncă voluntară. România are 50.000 de militari români au fost în misiune în diferite zone de conflict. Iar traumele suferite de o parte dintre ei sunt atât fizice cât și psihice. Și recuperarea, pentru toată viața.

În 2013, când problemele militarilor răniți pe front erau multe, iar hățișul birocratic bloca rezolvarea lor, Marius a pus bazele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, alături de câțiva camarazi din armată. De la o mână de oameni, acum sunt 36.000. O adevărată forță. Uniți, veteranii au reușit să schimbe legi şi se implică în multe acțiuni umanitare, pentru cei aflați în nevoie.

„Când l-am sunat pe Marius Apostol pentru un interviu, nu știam că i-am propus filmarea chiar de ziua lui de naștere. Așa că totul a decurs conform planului de filmare. Abia la final, Marius mi-a destăinuit: Ştiți, astăzi este ziua mea. Trebuie să răspund la telefon. Și astept câțiva musafiri. M-a copleșit vestea. Pentru că i-am „răpit" trei sferturi din ziua de sărbătoare cu familia și prietenii. A fost un gest de mare noblețe sufletească din partea sa și un respect imens arătat profesiei noastre! Iar pentru echipa noastră, o bucurie să fie în mijlocul unei familii pe cât de încercate, pe atât de frumoase. Alături de un om care, de cum a reușit să facă primii pași, după ce a fost țintuit la pat aproape un an, nu s-a mai gândit la el, ci la mii de militari români răniți pe front, care au nevoie de îngrijiri speciale și recuperare toată viața”, mărturiseşte Alina Grigore.

Dar militarul nu s-a oprit aici. Și-a făcut un scop din a ajuta semenii - copii și vârstnici aflați în situații vulnerabile - prin nenumarate acțiuni umanitare, cu sprijinul camarazilor săi din Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, unde reușește să adune alături de el mii voluntari. Mai multe despre el aflăm miercuri, pe 10 noiembrie, de la 22.30. când Alina Grigore ne aduce noi poveşti de pe „Frontul de acasă”.

