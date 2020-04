SĂNĂTATE: Cum sprijină spitalele private sistemul public în vremea coronavirusului

Gravitatea virusului care a declanșat instalarea pandemiei de Covid-19 a determinat o atitudine de solidaritate a tuturor instituțiilor medicale din România, ce s-au unit în lupta împotriva coronavirusului de tip nou.

Astfel că sistemul medical privat a sprijinit și continuă să sprijine sistemul de stat. În ce mod se realizează acest liucru ne spune conf. dr. Carmen Orban-director general al unui important grup medical privat.

1.România traversează o perioadă grea, din punct de vedere medical, sistemul medical de stat este împovărat...Ce sprijin a oferit și oferă în continuare sistemul medical privat ?

Conf. dr. Carmen Orban: Într-adevăr sunt vremuri tulburi și grele, dar cu siguranță România va face față, fiindcă suntem un popor învingător. Nu pot vorbi despre sistemul privat în general, dar pot să vorbesc despre grupul nostru.

Astfel, cu un istoric de cel puțin opt ani, am dovedit o preocupare permanentă pentru siguranța pacientului și atunci când soluția medicala nu a putut fi oferită de sistemul de stat și pacientul nu și-a putut permite tratamentul în spitalele private, s-au găsit soluții și iată că până acum au fost operate cel puțin 440 de persoane Pro bono. În această perioadă grea, fără ezitare unul din spitalele grupului a fost pus la dispoziția statului român și transformat în spital care tratează exclusiv pacienți cu Covid 19, iar celălalt spital al nostru tratează pacienți cu urgențe medicale, în sistem de maximă siguranță!

Rigoarea este esențială și vedeta de actualitate.

2.Pentru viitor, după ridicarea stării de urgență v-ați gândit la o continuare a colaborării, din acest punct de vedere?

Conf. dr. Carmen Orban: În trecut, cât și în prezent si evident și în viitor, suntem dispuși să colaborăm cu statul român și să putem pune la dispoziție cât mai multe soluții medicale, care să vină în sprijinul oricăror pacienți aflați în nevoie.

Am fost primii care am susținut din toate punctele de vedere, că este mai bine ca pacienții ce nu pot fi operați în spitalele de stat să nu mai fie trimiși în străinatate și să beneficieze de servicii medicale în spitalele private românești, care pot pune la dispoziție aceste servicii.Cu siguranță costurile acestor servicii sunt cu mult mai mici și cu banii cheltuiți cu un pacient trimis in strainatate, se pot opera patru sau cinci pacienți aici în țara lor și mai mult decât atât, confortul psihic al pacienților și al familiilor lor este mult mai mare.

3.Ați luat în calcul posibilitatea de a face testări pentru Covid, la cerere, populației?

Conf. dr. Carmen Orban: Nu, noi nu am luat în calcul aceasta posibilitate, noi avem contracte cu mai multe laboratoare care fac aceste testări tuturor pacienților noștri și personalului medical și evident, că se pot face cu timpul și la cerere.

Preocuparea noastră este mult mai amplă și ne pregătim să accesăm soluții ca să putem face testări pentru toate tipurile de infecții, atât bacteriene, cât și virale de orice tip, în timp aproape real.

4.Ca entitate privată vă puteți implica și în achiziția și mai apoi oferirea unor tratamente/terapii ce se dovedesc a fi eficiente, pacienților?

Conf. dr. Carmen Orban: Asta și facem, iar politica grupului exact asta este, dorim să oferim servicii medicale de top și solutii medicale pe care sistemul de stat nu le poate oferi.

5.Ce se va schimba din punctul de vedere al siguranței pacientului în desfășurarea actului medical? Există o temere legată de riscul de a contacta acest virus în cadrul unui spital...

Conf. dr. Carmen Orban: Există acest risc în orice spital, dar cu cât procedurile sunt mai stricte și sunt respectate, cu atât siguranța este mai mare. Cum am spus mai sus cuvântul de ordine este rigoarea.La noi, de exemplu, toți pacienții care se internează în vederea suportării unei intervenții chirurgicale sunt testați înainte, iar dacă este un pacient cu o urgență medicală atunci el va fi tratat ca un pacient suspect de infecție cu Covid.De asemenea, accesul în spital este cu echipament de protecție, iar medicii care consultă au echipamente de protectie.

Mai mult, există un triaj, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, la accesul în spital.

Există măsuri suplimentare de dezinfecție și sterilizare și chiar reguli stricte de comportament.

