Spectacole zilnice pentru „Una voce per San Marino”

Din 20 noiembrie, San Marino RTV va difuza zilnic un program care oferă știri despre castingul pentru „Una voce per San Marino” .

În perioada 11-12 noiembrie, la „San Marino Outlet Experience”, se desfășoară prima rundă de casting-uri pentru „Una voce per San Marino 2024”. De luni, 20 noiembrie, până vineri, 24 noiembrie, la ora 19:05, San Marino RTV va difuza un segment TV cu actualizări privind selecțiile de casting.

Următorul set de runde de casting, după primele trei zile din această lună, va avea loc la începutul lunilor decembrie 2023 și ianuarie 2024.

În urma rundei de casting, șase semifinale vor avea loc în luna februarie, pentru a determina cei opt artiști care vor concura în Marea finală. În finală, un juriu de experți va stabili rezultatele și, în consecință, cine va avea dreptul de a zbura la Malmö.

S-a anunțase că „Una Voce per San Marino” a primit 270 de propuneri pentru concurs; acest număr a fost actualizat acum la peste 300 de propuneri, din peste 22 de țări, inclusiv Argentina, Belgia, Croația, Finlanda, Germania, Grecia, Israel, Italia, Malta, Mauritania, Norvegia, Rusia, San Marino, Spania, Suedia, Turcia și Statele Unite.

San Marino RTV a declarat, de asemenea, că personalități renumite online, din Italia și din întreaga lume, au trimis cântece pentru „Una voce per San Marino 2024” și au exemplificat cu următoarele nume: Karma, Drum N' Jack, The Sidèra, Oara, This is Elle și Falling Giant .

Cântăreții interesați se pot înscrie la „Una Voce Per San Marino 2024” până pe 10 ianuarie.

San Marino la Eurovision Song Contest

San Marino a debutat la Eurovision Song Contest în 2008, când a fost reprezentat de Miodio și piesa „Complice”. A terminat ultimul în semifinală, cu doar 5 puncte. San Marino s-a retras din concurs înainte de a reveni în 2011. De atunci țara a participat anual și, în 2014, s-a calificat pentru prima finală. Cel mai prost rezultat al națiunii a venit în 2023, când trupa Piqued Jacks a reprezentat San Marino cu „Like an Animal”. Ei au terminat pe ultimul loc în semifinală cu zero puncte.

Sursa: Una Voce per San Marino|Sursa imaginii: San Marino RTV