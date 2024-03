O comedie despre calvarul vieții de soldat, în ecranizarea romanului satiric „Buffalo Soldiers"

Sâmbătă, 30 martie, de la ora 22.50, pe TVR2 și TVR+ puteți urmări filmul „Bişniţari în uniformă" (Buffalo soldiers – Marea Britanie, Germania, 2001). Filmul îi are în distribuție pe Joaquin Phoenix și Ed Harris.

Cineastul australian Gregor Jordan este aici și scenarist, și regizor. I-a avut coscenariști pe Robert O'Connor, Eric Weiss și Nora Maccoby.

Este ecranizarea cărții din 1993 a americanului Robert O'Connor Buffalo soldiers, în care acțiunea este plasată în baza militară din Mannheim din Germania, luxoasă, dar coruptă, unde soldații preferau bătăile reale antrenamentelor. Romanul în cheie comică arată cum pacea ar fi Iadul și armata ar fi Purgatoriul, scrie editorul cărții pe site-ul amazon. Iar în acest iad, Ray Elwood este Supraviețuitorul: dealer de droguri, escroc în ale birocrației și colector al secretelor altora. Ray ar vrea să se lase de rele, dar și să mai dea o ultimă lovitură ca dealer de heroină. Lumea nebună, viciată și vicioasă din romanul lui O'Connor mai conține și relația lui Ray cu fiica superiorului său.

Cum decurge comedia - thriller filmată în urmă cu aproape un sfert de secol?

Cu puţin timp înainte de căderea Zidului Berlinului, la baza militară Theodore Roosevelt din Germania, Ray Elwood (Joaquin Phoenix) a reuşit să transforme calvarul vieţii de militar în plin Război Rece într-o reţea înfloritoare de afaceri ilegale. Oficial, Ray este secretarul comandantului de batalion; în timpul liber, se ocupă cu de toate, de la jefuirea localnicilor până la procurarea de heroină pentru clienţi importanţi. Sosirea unui superior care are de gând să elimine corupţia din întreaga bază nu-l sperie pe Ray, dar un întreg lanţ de întâmplări care culminează cu trădări şi crime ar putea să-i pună beţe-n roate.

Joaquin Phoenix spune despre personajul său că lumea nu trebuie să-l placă, ci doar trebuie să-l poată însoți în călătoria lui.

Despre relația actorului cu rolurile sale, Joaquin Phoenix mărturisește: „Cred că oamenii mă urăsc de fiecare dată când spun asta, dar nu-mi prea pasă de un film după ce am terminat de lucrat la el. Pentru că motivul pentru care fac filme este că îmi place să joc. Nu fac filme pentru că vreau să-mi văd fața pe un afiș sau pentru că vreau cronici bune ori încasări mari. Asta nu contează pentru mine… Când am încheiat un film, am învățat să trec peste și să mă gândesc la următorul personaj".

Phoenix mai spune că scenele lui preferate din acest film sunt cele cu Ed Harris.

Surse: imdb.com, ign.com, amazon.com, program TVR

Bişniţari în uniformă

(Buffalo soldiers – Marea Britanie, Germania, 2001)

Regia: Gregor Jordan

Cu: Joaquin Phoenix, Ed Harris, Anna Paquin, Scott Glenn

Comedie, thriller

