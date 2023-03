„Să ne uităm la TVR Cultural şi vom afla ce ne poate interesa în domeniul culturii!”

„Viaţa mea se împarte între televiziune, cu tot ce înseamnă ea, şi facultate. Muncesc în cea mai mare parte a zilei, aşa m-am obişnuit, indiferent dacă traduc, subtitrez, citesc ştirile de seară sau pregătesc celelalte emisiuni. Nu am un moment preferat al zilei, nu am un program fix, dar mă bucur de tot ceea ce fac şi încerc să mă perfecţionez, să învăţ câte ceva în fiecare zi... Şi ţin cont de sfaturile oamenilor importanţi din viaţa mea”, se prezintă Bogdan Stănescu, prezentator al „Jurnalului” de la TVR Cultural.

Alături de colegele sale, Magda Stanciu și Andreea Seba, Bogdan Stănescu ne întâmpină, de luni până vineri, de la ora 21:00, la singura emisiune informativă TV din România care le aduce telespectatorilor cele mai importante știri din domeniul cultural: „Jurnalul Cultural”. Sub deviza „Să știm. Să fim”, telespectatorii TVR Cultural întâlnesc aici noile voci și viziuni artistice și primesc invitația de a participa la cele mai recente spectacole și expoziții.

Cu o vastă experiență în televiziune, Bogdan Stănescu nu a refuzat nicio provocare profesională: a fost reporter, redactor, realizator, prezentator, producător, dar și traducător. În 1996 a participat la bursa de specializare în programe de televiziune organizată de radio-televiziunea italiană RAI.

Prezentator al „Jurnalui Cultural”, dar și al emisiunii „Romania News Report”, de la TVR Internaţional, în CV-ul său se mai regăsesc matinalele TVR 1, „Cu capu’-n zori” și „România Ora 6 Fix”, emisiuni de modă, „Codul vestimentar”, „Moda pe meridiane”, „Jurnal de modă” sau arte vizuale, ,,Oul pătrat”. Bun cunoscător al limbilor engleză și italiană, dar și profesor asociat al Catedrelor de Engleză şi Italiană ale Universităţii din Bucureşti, Bogdan Stănescu a avut numeroase transmisiuni în direct de la Gale de decernare a Premiilor Oscar, Globul de Aur sau Grammy sau Festivalul Cântecul Italian Sanremo și Eurovision. Mai mult, la Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur”, s-a ocupat, din partea Televiziunii Române, ca traducător, de şederea în România a unor nume importante ale muzicii internaţionale: Ricky Martin, Pink, Gloria Gaynor, Thomas Anders, Big Mountain. Pentru Departamentul Film, ca traducător și redactor, a subtitrat peste 3.000 de filme artistice, documentare, desene animate şi interviuri.

Cum ai descrie peisajul cultural actual ?

Bogdan Stănescu: Cred că e complex, dinamic, cuprinde multe idei noi, evenimente moderne, încercări de-a invita un public tot mai numeros în sălile de spectacol, la expoziţii sau la lansările de carte, au loc discuţii, dezbateri şi reuşite extraordinare în toate sferele culturale. Am avut, şi am în continuare, marea bucurie de a cunoaşte la Jurnalul Cultural artişti, manageri culturali, curatori, scriitori, oameni pasionaţi, care se străduiesc, şi reuşesc cu mare succes, să aducă în fiecare zi un plus, un element nou, pentru a ridica tot mai mult nivelul evenimentelor culturale din România.

Când ai debutat şi cum ai ajuns să îmbraţişezi această profesie?

B.S. Lucrez în Televiziunea Română de 30 de ani. Am fost şi reporter, şi redactor, realizator, prezentator de emisiuni dintre cele mai variate, producător, traducător... Cred că un om de televiziune complex este cel care lucrează efectiv, cât mai mult, în zone cât mai diferite, şi pune în practică toate cunoştinţele teoretice pe care le-a dobândit. Am încercat să fac cât mai multe, nu m-am ascuns de nicio provocare profesională şi sunt foarte mândru că, după atâta timp, pot face un asemenea bilanţ. Iar lucrurile nu se vor opri aici, pentru că unele proiecte continuă, dar, cu certitudine, vor exista şi altele, noi.

În paralel, eşti şi profesor la Universitate. Cum se îmbină aceste două profesii ale tale?

B.S. Sunt profesor asociat la Catedrele de Engleză şi Italiană ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea din Bucureşti. Ţin cursul de „Editare media: traducere pentru subtitrare şi dublaj”. La Engleză am acest curs din 2008. Iată că au trecut 15 ani de când am început, aşa că bucuria şi onoarea pe care le simt sunt cu atât mai mari. Televiziunea şi profesoratul se împletesc foarte bine, pentru că îi învăţ pe masteranzi tot ceea ce am învăţat şi eu în 30 de ani de profesie. Mai mult decât atât, între masteratul „Traducerea Textului Literar Contemporan” şi Televiziunea Română există un parteneriat prin care masteranzii traduc în limba engleză ştirile pe care le difuzăm în cadrul emisiunii „Romania News Report”, pe care o prezint la TVR Internaţional. Aşadar, ei au devenit profesionişti ai traducerii audiovizuale.

Ce dorinţe ai de la 2023 ?

B.S. Îmi doresc ca 2023 să-mi aducă sănătate, aşa cum ne dorim cu toţii, şi îmi mai doresc să-mi dea în continuare bucuria şi puterea de a-mi duce proiectele la bun sfârşit.

Care sunt pasiunile care te definesc şi cum le acorzi timp ?

B.S. Am o mare pasiune, îmi place enorm să călătoresc. Şi fac asta de câte ori îmi permite timpul, indiferent dacă e vorba de două-trei zile sau de călătorii mai lungi, în care descopăr locuri noi sau revăd cu aceeaşi plăcere locurile pe care le cunosc şi de care mă leagă multe amintiri frumoase. E mai complicat cu timpul, dar încerc să mă organizez cât mai bine, aşa că reuşesc să-mi eliberez câteva zile, de câteva ori pe an.

Care sunt cele mai importante evenimente culturale ale primăverii?

B.S. Evenimentele primăverii sunt foarte multe, extrem de variate, pentru toate gusturile. Nu vreau să fac recomandări, internetul ne stă la dispoziţie cu toate informaţiile, iar Jurnalul Cultural este cel care le spune telespectatorilor ce pot vedea şi unde pot merge. Aşadar, e suficient să ne uităm la TVR Cultural şi vom afla tot ceea ce ne poate interesa în domeniul culturii.