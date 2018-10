TVR partener media al festivalului "Les Films de Cannes à Bucarest 2018"

Programul complet al proiecțiilor din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest este accesibil de astăzi pe site-ul filmedefestival.ro . Proiecțiile au loc între 19 și 28 octombrie la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Union și Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City.

Toate marile premii de la ediția 2018 a festivalului de la Cannes, plus câștigătoarele de la Berlin și Veneția se văd, ca în fiecare toamnă, la Les Films de Cannes à Bucharest. Partener deja de tradiţie al festivalului ajuns la cea de-a noua ediţie, TVR susţine şi va reflecta evenimentul în emisiuni şi ştiri informative.

Shoplifters, filmul care i-a adus cineastului Kore-eda Hirokazu primul Palme d'Or din carieră, va fi proiectat în avanpremieră în România. Filmul a inspirat și vizualul din acest an al festivalului: o ideogramă care preia o parte din numele realizatorului japonez.

Un eveniment de neratat este proiecția specială cu Roma, de Alfonso Cuarón, câștigătorul Leului de Aur la Veneția, film care nu va fi distribuit în România, proiecția de la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City fiind unica șansă de a vedea filmul pe ecran mare.

Și Mektoub, My Love: Canto Uno, filmul pentru care regizorul Abdellatif Kechiche și-a scos în vânzare premiul Palme d'Or, câștigat în 2013 pentru La Vie d'Adele, va putea fi văzut în exclusivitate la Les Films de Cannes à Bucarest, filmul neavând distribuție în România. Despre acest film, Le Parisien titra: „o minunată frescă naturalistă despre tinerețe și dorință”.

Nu mai puțin de 17 titluri din Selecția Oficială de la Cannes fac parte din programul Les Films de Cannes à Bucarest 2018: Le Livre d‘image, de Jean-Luc Godard, câștigătorul Palme d'Or Special, Burning, de Lee Chang-dong, premiul criticii FIPRESCI pentru cel mai bun film din competiție, BlacKkKlansman, de Spike Lee, câștigătorul Grand Prix, Cold War, de Pawel Pawlikowski, câștigătorul premiului pentru regie, Dogman, de Matteo Garrone, premiul pentru interpretare masculină, Ayka, de Serghei Dvortsevoy, premiul pentru interpretare feminină, 3 Faces, de Jafar Panahi, premiul pentru scenariu, Capharnaüm, de Nadine Labaki, Prix du Jury, Girl, de Lukas Dhont, premiul Caméra d’Or pentru cel mai bun debut, Border, de Ali Abbasi câștigătorul premiului pentru cel mai bun film în secțiunea Un Certain Regard, dar și cele mai recente filme ale unor regizori emblematici ca Nuri Bilge Ceylan, Jia Zhang-ke sau Gaspar Noé.

În secțiunea Aide à la Distribution au fost grupate o serie de opt filme de la Cannes 2018 cărora festivalul le dă șansa de a fi distribuite pe marile ecrane din România. Publicul va decide prin vot filmul preferat, un pachet de promovare în valoare de 2500 EUR urmând a fi oferit distribuitorului român care va achiziționa filmul.

După China, secțiunea Focus se concentrează anul acesta asupra Mexicului. Va fi prezentată o retrospectivă Carlos Reygadas, figura centrală a noului val mexican. Vor fi proiectate toate cele cinci lungmetraje ale autorului, de la debutul Japón, care l-a plasat sus în topul preferințelor criticilor, până la Our Time, cel mai recent film al său, în care Reygadas interpretează și rolul principal. Proiecțiile se vor desfășura în prezenta regizorului, atât în București cât și în unele ediții locale ale Les Films de Cannes.

În cadrul Focus Mexic, publicul va putea vedea și filme realizate de alte nume mari ale cinematografiei contemporane mexicane: Cronos, filmul de debut al lui Guillermo del Toro (câștigătorul unui premiu Oscar pentru The Shape of Water) sau The Untamed, filmul care i-a adus lui Amat Escalante Leul de Argint pentru regie la Veneția, în 2016.

Retrospectiva unui autor din acest an îl are ca protagonist pe iranianul Asghar Farhadi, singurul regizor din lume care a câștigat de două ori premiul Oscar pentru film străin. Cel mai recent film al său, Everybody Knows, cu Javier Bardem și Penélope Cruz în rolurile principale, va deschide ediția din acest an a festivalului. În plus, spectatorii vor putea revedea sau descoperi About Elly, filmul care i-a adus premiul pentru regie la Berlin, în 2009 și A Separation, din 2011, lungmetrajul pentru care a câștigat primul premiu Oscar din carieră.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din acest an este omagiul adus lui Lucian Pintilie, organizat în parteneriat cu Festivalul Național de Teatru. Les Films de Cannes à Bucarest va proiecta toate lungmetrajele cineastului, în prezența actorilor, apropiaților și colaboratorilor regizorului. În plus, publicul va avea ocazia să-l descopere pe Lucian Pintilie în două filme documentare puțin cunoscute: Fără Titlu, de Horea Lapteș și Filmare/Filmage, de Gabriel Kosuth. Festivalul Național de Teatru va prezenta înregistrări cu două montări inedite ale regizorului: Rața sălbatică, de Henrik Ibsen și Flautul fermecat, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Cinefilii au ocazia să descopere avanpremierele românești ale toamnei și să aleagă prin vot filmul preferat, căruia îi va fi acordat un sprijin pentru distribuție în valoare de 5000 EUR. Premiul este oferit de DACIN SARA și Asociația Cinemascop și va fi acordat distribuitorului român al filmului. În cadrul acestei secțiuni, va avea loc și avanpremiera Touch Me Not, mult așteptatul film al Adinei Pintilie, care i-a adus anul acesta Ursul de Aur la Berlin.

Toate filmele sunt proiectate în versiune originală, cu subtitrare în limba română. Filmele subtitrate suplimentar și în alte limbi vor fi indicate ca atare pe site și în catalogul festivalului.

Biletele și rezervările, inclusiv cele pentru proiecțiile cu intrare liberă, sunt disponibile online prin Eventbook.ro și la casele de bilete ale cinematografelor.

Les Films de Cannes à Bucarest este un proiect cultural finanțat de Centrul Naţional al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD / Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Reprezentanța Comisiei Europene în România și DACIN SARA.