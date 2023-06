"Ruinele Epocii de Aur": Declinul Fabricii de Oțet de la Margina | VIDEO

Documentarul "Declinul Fabricii de Oțet de la Margina" poate fi urmărit în întregime pe canalul de YouTube TVR Timișoara în playlistul "Ruinele Epocii de Aur". Realizator - Ioana Achim Surugiu

"A venit o circulară de la Petre Roman care spunea că toate utilajele care au ieșit din garanție să fie casate pentru că se vor înlocui. Lucru care nu s-a întâmplat. Iar firma care a cumpărat fabrica în loc să repornească instalațiile, a dărămat tot.", își amintesc angajații fabricii.



"Am început cu 1900 de lei și am ajuns la 4000. La Revoluție cu banii pe care îi aveam la CEC puteam să îmi iau un apartament în Timișoara, iar în final, nu am mai putut lua decât jumătate de antenă parabolică.", ne povestește în ordine de mărime unul dintre inginerii care au lucrat la fabrică.



