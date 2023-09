Rugby: Eugen Apjok a stabilit echipa României pentru meciul cu Irlanda de la Cupa Mondială

Antrenorul selecţionatei de rugby a României, Eugen Apjok, a stabilit, joi, formula de echipă pentru primul meci de la Cupa Mondială, cu Irlanda, de sâmbătă, a anunţat Federaţia Română de Rugby.

Pentru această partidă staff-ul tehnic a stabilit echipa, căpitanul Stejarilor fiind Cristi Chirica.



"Am lucrat din greu două luni şi jumătate şi am ajuns în ziua meciului şi o să profităm de fiecare moment în teren pentru că pentru noi este o bucurie să jucăm cu primul loc mondial, ne vom bucura de fiecare moment şi vom juca dând totul pe teren", a declarat căpitanul Cristi Chirica.



Antrenorul Eugen Apjok promite ca echipa României să joace "cel mai bun rugby" de care este capabilă în întâlnirea cu liderul mondial, Irlanda.



"Băieţii vor fi pregătiţi pentru sâmbătă, ceea ce dorim pentru acest meci este să jucăm cel mai bun rugby al nostru şi să ne demonstrăm atât nouă cât şi celor ce ne susţin de acasă, din România că putem să facem un joc bun", a declarat Eugen Apjok, antrenorul României.



Echipa naţionalei României pentru partida cu Iralnda: 1. Iulian Hartig (RC Bassin d'Arcachon), 2. Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), 3. Alexandru Gordaş (CS Dinamo), 4. Adrian Moţoc (Biarritz), 5. Ştefan Iancu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 6. Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 7. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara). 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 10.Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 11. Manumua Tevita (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Tangimana Fonovai (CSA Steaua), 14. Nicolas Onuţu (CS Annonay), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara)

Rezerve: 16. Florin Bărdaşu (CSA Steaua), 17. Alexanru Savin (CSA Steaua), 18. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 19. Marius Iftimiciuc (US Carcassonne), 20. Dragoş Ser (CSA Steaua), 21. Alin Conache (SCM USV Timişoara), 22. Tudor Boldor (CSA Steaua), 23. Taylor Gontineac (Rouen Normandie)

Antrenor: Eugen Apjok



Naţionala de rugby a României debutează sâmbătă, 9 septembrie, la Cupa Mondială de Rugby ce are loc în Franţa. În primul meci al Grupei B, Stejarii vor întâlni Irlanda, actualul lider mondial şi câştigătoarea Turneului celor 6 Naţiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30.



Cele două echipe s-au întâlnit şi la ediţia din 2015, atunci, partida disputată pe stadionul Wembley a stabilit recordul de spectatori al competiţiei, nu mai puţin de 89.267 de persoane fiind prezente în tribune pentru a vedea meciul, terminat cu victoria Irlandei, 44-10.

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Imago