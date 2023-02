România a câştigat clar în faţa Belgiei, în Rugby Europe Championship (56-5)

Naţionala României s-a calificat în semifinalele Rugby Europe Championship 2023, după ce a învins categoric echipa Belgiei, cu scorul de 56-5 (21-5), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Nelson Mandela'' din Bruxelles, în Grupa B a competiţiei.

''Stejarii'' au fost net superiori adversarilor, mai ales în repriza secundă, reuşind nu mai puţin de opt eseuri, trei prin Taylor Gontineac (14, 44, 47), Alexandru Savin (34), Ovidiu Cojocaru (56), Cristi Chirică (63) şi Jason Tomane (80+5), plus un eseu de penalizare (9). Toate încercările au fost transformate de Ionel Melinte (15, 34, 45, 48, 56, 64, 80+5). România a obţinut astfel şi punctul bonus ofensiv.



Eseul de onoare al gazdelor a fost semnat de Ryan Godsmark (37), dar Florian Remue a ratat transformarea.



Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria victimelor cutremurelor din Turcia şi Siria.



În meciul său de debut în Rugby Europe Championship 2023, naţionala României a învins clar echipa Poloniei, cu 67-27 (38-10), sâmbăta trecută, pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf din Bucureşti. Belgia a pierdut cu 17-54 în deplasare cu Portugalia.



În alt meci jucat sâmbătă, Portugalia a dispus de Polonia, în deplasare, cu 65-3, în Grupa B, iar Georgia a întrecut Olanda cu 40-8, în deplasare (Grupa A). Duminică se va juca partida Germania - Spania (Grupa A).



Începând cu sezonul 2023 al REC, competiţia se va desfăşura într-un nou format, echipele fiind împărţite în două grupe, în urma clasamentului obţinut după disputarea meciurilor, primele două din fiecare grupă vor juca în semifinale pentru accederea în marea finală, în timp ce ultimele două clasate din fiecare grupă vor juca în semifinale, apoi în meciurile de clasament.



România face parte din Grupa B, alături de Portugalia, Belgia şi Polonia, în timp ce în Grupa A se află Georgia, Ţările de Jos, Spania şi Germania.



Georgia conduce în Grupa A, cu 10 puncte, urmată de Spania, 4 puncte, Olanda, 0 puncte, Germania, 0 puncte.



Portugalia e lider în Grupa B, cu 10 puncte (+99), urmată de România, 10 puncte (+91), Belgia, 0 puncte, Polonia, 0 puncte.



Pe 19 februarie, România va juca în deplasare cu Portugalia (Lisabona), într-un meci care are ca miză câştigarea grupei şi evitarea Georgiei în semifinale.



La Bruxelles au evoluat echipele:

România: 1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2. Eugen Căpăţînă (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Adrian Moţoc (căpitan; Biarritz), 5. Marius Antonescu (Bourg-en-Bresse), 6. Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 7. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 8. Cristi Chirică (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 9. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 10. Ionel Melinte (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 11. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), 12. Taylor Gontineac (Rouen), 13. Atila Septar (Toulon), 14. Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), 15. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua).



Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), 17. Constantin Chiriac (SCM USV Timişoara), 18. Costel Burţilă (RC Hyeres Carquieranne La Crau), 19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20. Robert Irimescu (New York United), 21. Alexandru Ţiglă (CSM Baia Mare), 22. Vlăduţ Popa (CSA Steaua), 23. Jason Tomane (CSM Baia Mare).



Staff tehnic: Eugen Apjok - antrenor principal, David Ellis - antrenor pentru jocul în apărare, Sosene Anesi - antrenor pentru jocul în atac, Viorel Lucaci - antrenor pentru jocul în margine, Mihaiţă Lazăr - antrenor pentru jocul la grămadă ordonată, Valentin Ursache - antrenor pentru jocul la sol, James Hogben - antrenor secund cu pregătirea fizică, Daniel Carpo - antrenor secund cu pregătirea fizică (GPS), Paul Larter - specialist principal analiză de performanţă, David Popa - specialist secundar analiză de performanţă, Dan Wanya - medic, Brett Davison - consultat WR - Departamentul Medical, Constantin Sandu - kinetoterapeut, Marius Todosi - kinetoterapeut, Iustin Ilioiu - manager.



Belgia: 1. Lucas Sotteau, 2. Alexis Cuffolo, 3. Romain Pinte, 4. Chris Baudry, 5. Maximilien Hendrickx, 6. Robin Vermeersch, 7. Hugues Bastin, 8. Toon Deceuninck, 9. Ryan Godsmark, 10. Jordan Gott, 11. Florian Remue, 12. Viktor Pazgrat, 13. Jens Torfs (căpitan), 14. Victor Andre, 15. Hugo De Francq. Antrenor: Mike Ford.



Rezerve: 16. Basile van Parys, 17. Bruno Vliegen, -. Maxime Jadot, 18. Guillaume Mortier, 20. Lucas Rassinfosse, 21. Timothe Rifon, 22. Thomas Boden, 23. Valery Dulieu.



A arbitrat galezul Mike English.

