În 19 iunie 2021, de la ora 22:00, ultimul „Remix” din stagiunea de primăvară TVR3 continuă cu Rockul Carantinei / Retro Rock 2021... în zbor!

Așa cum anunțam în prima ediție „Remix” din această stagiune, proiectul „Rockul Carantinei” a continuat în forță cu un al doilea sezon, în plină desfășurare. Primele remake-uri au apărut déjà pe youtube, iar rubrica „Remix” le pune în valoare. Sfinx - „Focuri vii”, propunere ambițioasă de anul trecut, a fost pus în pagină de Călin Pop (șef de proiect, intervievat) – voce & chitară, Adrian Mondescu – claviaturi, Adrian Ciuplea – bass și Bubu Cernea (fiul bateristului originar) – tobe.

Încă un remake interesant și valoros din rockul anilor 80, Pro Musica - „Logica timpului” aparține grupului sibian OneNightStand, îndrumat de compozitorul Ilie Stepan (intervievat despre o operă rock a trupei timișorene, interzisă la mijlocul deceniului, din care au supraviețuit însă câteva compoziții): Diana Toader – voce, Dragoș Dicu și Andrei Simtion – chitare, Mihai Grozavu – bass și Alex Pah – tobe.

Anii '70 sunt prezenți cu propunerea grupului arădean CeiTrei (FFN - „Soare de-aș avea”): Ciprian Mateian – voce & chitară, Tiberiu Back – bass și Sergiu Nădăban – tobe. Ca și în cazul sibienilor, și arădenii s-au înregistrat și filmat singuri, oferind proiectului videoclipul „la cheie”. Semne că cel puțin două generații următoare de muzicieni rock au făcut un pas în plus spre asumarea unei istorii, frumoase dar complicate.

Dacă emisiunea „Remix” intră în vacanță până în toamnă (vorba vine, altfel filmările și editarea acestora continuă în ritm susținut pentru viitoarea stagiune), proiectul „Rockul Carantinei” / „Retro Rock” este în derulare. Varianta live este anunțată pentru data de 7 iulie 2021, la clubul bucureștean Quantic, cu spectatori! Spectacolul va fi posibil grație unei finanțări venită deopotrivă din partea Ministerului Culturii și a unei campanii de crowdfunding.

A doua rubrică se constituie într-un reportaj inedit pentru o emisiune muzicală, care remixează rock și folk cu legende ale aviației române mai puțin cunoscute: „Rock’n’Zbor”! Dacă de Doru Istudor (Voltaj, MS), Liviu Hoisan (Tectonic, Comandorul Hoisan), Maria Gheorghiu ori Jimi El Laco ați mai auzit la „Remix”, de IAR 80/81 și Iosif Șilimon cu siguranță nu.

Prima parte a rubricii a fost filmată la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, cu un referent de specialitate – muzeograful Sorin Turturică, având încă un consilier important în persoana prof. Dr. Daniel Reynaud (Avondale University, Australia). Avionul IAR 80/81, distins în luptele din cel de-al doilea război mondial, este prezent astăzi doar în arhive și legende povestite și repovestite. Și cine știe, într-un viitor apropiat, vom trăi să vedem zburând o replică 1/1 (există câteva încercări de realizare, în curs de edificare).

Inginerul Iosif Șilimon este la rândul său un nume intrat în legenda aeronauticii civile românești, impunând proiectele sale de planoare și motoplanoare marca IS, devenită brand internațional de la jumătatea anilor 70. Deși nu se mai fabrică de decenii, aparate precum IS 28 B2 sau IS 28 M2 (acestea fiind cele mai populare) zboară în continuare, nu numai în România. Pe lângă Sorin Turturică, intervievat despre acest subiect a fost George Rotaru, comandantul Aeroclubului „Aurel Vlaicu”, la aerodromul de la Clinceni, cel care a și facilitat filmările în zbor.

Echipa „Remix” vă dorește vacanțe cu cer senin și concerte cu spectatori!

Credite foto: facebook, arhive personale

Producător: Doru Ionescu