Revelion TVR 2: Noaptea marilor concerte!

Facem primii paşi în anul 2023 cu spectacole grandioase, susținute de artistul Paul Surugiu-Fuego și formația „Bere Gratis”, programe speciale, filme și momente unice alături de artiști fără egal.

Pe 31 decembrie, de la ora 19:05, spunem „Revelion Gala Umorului”, cu o selecție a celor mai vesele amintiri din Revelioanele de altă dată. Scenete, scheciuri, cuplete comice şi secvenţe din inegalabila Arhiva de Aur a TVR, toate legate de petrecerea de Revelion, vor fi aduse de prezentatorii Corina Dănilă şi Dragoş Huluba.

Pe lângă momentele antologice inedite, alături de nume celebre precum Amza Pellea, Dem Rădulescu, Draga Olteanu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Jean Constantin și Ștefan Bănică ne vom bucura și de adaptări noi alături de gazde şi de actorii invitaţi: Marius Rizea, Mirela Zeţa şi Silviu Debu.

De la ora ora 21:00, cântăm din „Drag de România noastră”, cu Paul Surugiu-Fuego şi nume importante ale muzicii româneşti.

Telespectatorii TVR 2 sunt invitați la Revelion la Sala Palatului cu Fuego. Artistul va schimba opt costume tradiționale și va face spectacol alături de Orchestra Fraților Advahov, din Basarabia și mari interpreți precum Sava Negrean Brudașcu, din Ardeal, Irina Loghin, din Muntenia, Angela Buciu, din Maramureș, Mioara Velicu, din Moldova, Constantin Enceanu, din Oltenia, Angelica Stoican, din Mehedinți, Floarea Calotă, din Teleorman, Maria Iliuț, din Bucovina de Nord și Ansamblul ”Crenguță de iederă”, Adriana Stoican și Gabriel Nebunu, din Basarabia, dar și Ansamblul profesionist ”Baladele Deltei”, din Tulcea.

Nu vor lipsi piese celebre, din toate zonele țării, până la repertoriul de poveste al lui Gică Petrescu. Va fi un spectacol altfel, un program în care ne vom regăsi, indiferent de locul în care ne aflăm, cu cele mai calde sonorități ale românilor, puse în scenă de un artist iubit și apreciat. Alături de Paul Surugiu-Fuego vom spune tradiţionalul „La multi ani 2023!”, la ora 00:00.





De la ora 1:20, revenim la Gala Telerevelioanelor, cu momente antologice inedite, dar şi scenete în premieră.



Ne întoarcem la Sala Palatului, pentru un super spectacol, de la ora 2:30. În an aniversar, la împlinirea a 20 de ani de activitate, trupa „Bere Gratis” susținea un concert în variantă simfonică. Despre „Bere Gratis - Simfonia 20” solistul Mihai Georgescu spune că a fost cel mai mare spectacol simfonic cu o trupă rock din România. Alături de Orchestra Metropolitana București și Corul Accoustic, Mihai "Miţă" Georgescu (voce) Robert Anghelescu (clape) Marian Damian (tobe) Radu Vastag (chitară bass) și Mihai Munteanu (chitară) au urcat pe scenă alături de 115 muzicieni, conduși de trei dirijori, Daniel Jinga, Andrei Tudor și Andrei Racu. Invitat de onoare - maestrul Gheorghe Zamfir. Pe lângă cele mai cunoscute piese ale trupei „Bere Gratis”, prezentate într-o variantă reorchestrată, fanii se vor bucura și de multe balade. „A fost cel mai emoționant spectacol din cariera mea”, a spus Mihai "Miţă" Georgescu.



De la ora 4:00, vă invităm la film: „Banana Joe", cu Bud Spencer şi Marina Langner în rolurile principale. Bud Spencer îl interpretează pe Banana Joe, un bărbat puternic, dar prietenos, care locuiește într-un mic sat din pădurea tropicală numit Amantido, alături de copiii săi și care livrează banane într-un port din America de Sud. Totul ar fi fost perfect, dar într-o zi, acoliții unui șef local de gangsteri ajung în Amantido pentru a iniția construcția unei fabrici de procesare a bananelor. Așa că... Joe intră în acțiune.



Întâmpinăm dimineaţa noului an, de la ora 5:35, cu Revelion 2023 Moldova. Învitaţii speciali sunt valoroşii artişti: Zinaida Bolboceanu, Mihai Ciobanu, Nicolae Gribincea şi "Plăieşii", Surorile Osoianu, Orchestra Fraţilor Advahov şi formaţia Zdob şi Zdub.



În prima zi din an vă invităm la filme de referință pentru toate gusturile. De la ora 12:45 comedia „Omul-Orchestră” (L'homme orchestre – Franţa, Italia, 1970), în regia lui Serge Korber, cu Louis de Funes, Noelle Adam și Olivier de Funes, fiul marelui artist din viața reală, ne spune povestea lui Evan Evans care posedă și conduce cu o mână de fier o companie de balet feminin în Principatul Monaco.



Filmul serii, de la ora 20:00, este condimentat cu prezența, accentul și farmecul actorilor Russell Crowe și Marillon Cotillard. Despre producția „Un an bun” (A Good Year – SUA/UK, 2006) se știe că s-a născut în urma unei discuții dintre autorul Peter Mayle și regizorul Ridley Scott. De altfel, povestea personajului principal, Max Skinner, seamănă cu povestea scriitorului Peter Mayle, care a făcut pentru Provence o mare pasiune.



Încheiem prima zi a anului cu umor din Arhiva de Aur a TVR. De la ora 1:15 telespectatorii TVR 2 sunt invitați la primul sitcom românesc, „Tanța și Costel”, o serie de schițe satirico-umoristice scrise de Ion Băieșu și adaptate pentru televiziune de regizorul Titi Acs. Este o poveste despre doi cetățeni oarecare, ale căror destine se vor schimba cu totul după o întâlnire neprevăzută în ... gară la Medgidia.



Sărbători Fericite!