Reţeaua Cubaneză

THE WASP NETWORK – Franţa, Brazilia, Spania, 2019

PREMIERĂ

Regia: Olivier Assayas

Cu: Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Ana de Armas

*Nominalizare la premiul Cesar pentru scenariu

*Nominalizare la Leul de Aur – Festivalul de Film de la Veneţia

*Thriller – bazat pe evenimente reale şi pe cartea lui Fernando Morais "The Last Soldiers of the Cold War". La începutul anilor 1990, pilotul René Gonzalez (Edgar Ramírez) își lasă soţia şi fetiţa în Cuba comunistă, pentru a începe o viaţă de libertate în Statele Unite. Din Miami, el trimite acasă scrisori în care-i explică soţiei sale, Olga, că luptă pentru viitorul Cubei, alături de alţi exilaţi cubanezi, deşi la Havana e considerat trădător. Operaţiunile activiştilor includ trafic de droguri şi atacuri teroriste asupra Cubei; René devine conştient de compromisurile morale pe care trebuie să le facă, dar şi de rolul CIA în războiul anti-Castro.

* ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 15 ANI (15).

** Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.