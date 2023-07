„Renăscut pe 4 iulie”, un documentar despre „visul american” trăit cu suflet de român

De Ziua Naţională a Statelor Unite ale Americii, realizatoarea Camelia Moise ne propune să urmărim la TVR 2, marți, 4 iulie, de la ora 15:30, un documentar emoționant, „Renăscut pe 4 iulie”, despre „visul american” trăit în comunitățile de români din Statele Unite.

„Acum 26 de ani, am câștigat loteria vizelor, la care, de fapt, nici nu am vrut să aplicăm. Așa a fost să fie, să emigrăm în Statele Unite, pentru că tot atunci am câștigat și banii necesari pentru drum”, povestește Mihaela Stan despre momentul venirii sale în SUA, în noiembrie 1997, alături de soțul său și băiețelul lor, pe atunci în vârstă de doi ani.

Dacă în „Declarația de Independenta”, din 1776, Thomas Jefferson a menţionat că oricine, în America, are libertatea de a-și căuta pe cont propriu fericirea, „de vină” pentru popularizarea mitului din jurul visului american, este istoricul James Truslow Adams. În cartea sa, „The Epic of America", apărută în 1931, a vorbit despre "visul unui teritoriu în care viaţa tuturor este mult mai bună, mai bogată şi mai împlinită, cu oportunităţi pentru fiecare, în funcţie de abilităţile sale." După o viaţă mai bună şi mai împlinită, milioane de imigranţi au dat năvală pe Insula Ellis de-a lungul timpului. Printre ei, şi mulţi români.

„Am ajuns pe 10 decembrie 1979, în New York. Am însă multe proiecte în România și călătoresc în țară de 4-5 ori în fiecare an. Am un birou acolo și o echipă de oameni foarte capabili. Sunt implicat cu reușite și eșecuri în ceea ce înseamnă activitatea din România. Din 2015, mă lupt cu cei din Washington pentru obținerea programului Visa Waiver pentru România”, povestește Ștefan Minovici, om de afaceri româno-american specializat în dezvoltare de proiecte în diverse domenii.

În documentarul „Renăscut pe 4 iulie”, difuzat în premieră de TVR 2, marți, 4 iulie, de la ora 15:30, câţiva cetățeni americani, dar, în suflet, încă români, vor povesti despre noile lor vieţi americane.

„Pentru prima oară am venit în Statele Unite în 2008. M-am îndrăgostit de acești oameni deosebiți care îl căutau pe Dumnezeu în comunitățile românești. Am vizitat atunci câteva comunități românești și m-am legat sufletește de comunitatea din Atlanta, Georgia”, își amintește preotul Chesarie Bertea, de la Biserica Românească „Sfinții Constantin și Elena”.