Un nou sezon al emisiunii „Prezențe românești”, din 11 octombrie, la TVR Internațional

RECOMANDARI TVRI

La TVR Internațional, grila de toamnă marchează debutul unui nou sezon al emisiunii „Prezențe româneşti”, un proiect lansat în 2022 şi finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Emisiunea răspunde misiunii publice a TVR Internațional de a deveni un acasă pentru toți românii, indiferent în ce colț al lumii trăiesc – români care se regăsesc în subiectele jurnalistice, poveștile de viață și interviurile cu personalități care reprezintă România dincolo de granţe, în toate domeniile sociale, umane şi profesionale.

În această nouă serie de filme-portret, jurnaliștii TVR Irina Luca, Irina Păcurariu, Marian Voicu, Anca Berlogea-Boariu şi Tiberiu Stoichici au descoperit povești de viață remarcabile ale românilor care au reușit să „prindă rădăcini” în Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Germania, devenind repere de profesionalism în domeniile lor de activitate şi modele pentru comunităţile din care fac parte.

Românii pe care Irina Luca i-a cunoscut în Franța fac parte dintr-o comunitate activă și puternică, mulți dintre ei având un rol important în dezvoltarea relațiilor bilaterale și contribuind la consolidarea imaginii României în lume.

Irina Păcurariu ne invită să descoperim o zi din viața unuia dintre cei mai apreciați oncologi din SUA, recunoscut la nivel internațional pentru descoperirile sale în genomică și cercetarea cancerului. Tot ea semnează, în premieră, interviuri și reportaje realizate în Chicago, oraș care găzduiește cea mai mare comunitate de români din SUA. Echipa TVR a stat de vorbă cu unii dintre cei mai activi și influenți membri ai acestei comunități emergente, care reunește personalități diverse, cu profiluri sociale și profesionale complexe.

În Germania, unde trăiesc peste 900.000 de români – iar cu cei naturalizați și copiii lor, comunitatea se apropie de 1,1 milioane de persoane –, Anca Berlogea-Boariu și Tiberiu Stoichici au documentat o rețea solidă de legături între România și Germania. De la Berlin la landul Hessa – cu orașele Frankfurt, Kronberg și Darmstadt – românii creează punţi între două lumi. Alături de capitala politică și culturală, aceste orașe oferă o perspectivă completă asupra unei comunități vizibile și active într-un important centru economic, științific și artistic european.

Marian Voicu aduce în prim-plan români excepționali din Marea Britanie, în contextul în care, în laboratoarele universităților de la Oxford și Cambridge, se conturează civilizația secolului viitor. Românii contribuie la acest proces în domenii precum biologia moleculară, cercetarea bolilor neurodegenerative și inteligența artificială, unde impactul descoperirilor este, adesea, de nivel global.

Sunt povești de viaţă diverse, ale unor oameni excepţionali care, indiferent unde trăiesc sau profesează, au un element comun: interesul profund pentru România – o țară pe care nu au uitat-o şi pe care, simbolic, nu au părăsit-o niciodată pe deplin.

Vă invităm să le descoperiți începând cu 11 octombrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:30, la TVR Internațional.