„Cap Compas” ne poartă în inima Italiei: Umbria, între credință, istorie și artă – sâmbătă, la TVR 2

Emisiunea „Cap Compas” invită telespectatorii într-o nouă ediție specială dedicată seriei „Europa Sacră”, o incursiune fascinantă în regiunea italiană Umbria – un spațiu în care spiritualitatea, istoria și frumusețea artistică se împletesc armonios. Reportajul va fi difuzat sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 17:30, la TVR 2, și promite o experiență vizuală și emoțională de excepție.

Cap Compas De peste zece ani, „Cap compas” este o emisiune care transformă ecranul în fereastră spre lume.

Călătoria începe în Perugia, un oraș care surprinde prin modul în care trecutul său tumultuos a fost integrat în prezent.

Aici, sub structurile impunătoare ale fortăreței Rocca Paolina, se ascunde un adevărat oraș medieval subteran, unde istoria devine palpabilă la fiecare pas.

Drumul continuă spre Spoleto, un loc unde moștenirea romană și spiritualitatea medievală coexistă spectaculos.

Dominat de fortăreața Rocca Albornoziana și străbătut de ecoul vechii Via Flaminia, orașul dezvăluie o identitate construită în jurul credinței și al artei.

În Orvieto, reportajul aduce în prim-plan una dintre cele mai impresionante catedrale gotice ale Europei, Duomo di Orvieto, simbol al unui miracol care a marcat profund lumea medievală. Aici, fiecare detaliu arhitectural spune o poveste despre devoțiune și măiestrie artistică.

Punctul culminant al călătoriei este Assisi, orașul care respiră prin moștenirea spirituală a Francisc de Assisi.

În cadrul impresionant al Basilica di San Francesco d'Assisi, telespectatorii descoperă nu doar un monument de patrimoniu universal, ci și un loc al liniștii și reflecției, unde mesajul de pace și simplitate continuă să inspire generații.

Prin imagini spectaculoase și o narațiune sensibilă, „Cap Compas” reușește să transforme această călătorie într-o experiență profundă, în care fiecare destinație devine o lecție despre identitate, credință și frumusețe.

„Europa Sacră – Umbria” nu este doar un reportaj de călătorie, ci o invitație la descoperire interioară, un parcurs prin locuri în care timpul pare să încetinească, iar spiritul să regăsească echilibrul.

