Recapitulare la "Cursa prin istorie": 800 de ani descoperiţi prin jocuri de căutare de comori

„Cursa prin istorie" a ajuns la finalul sezonului şi, aşa cum facem şi la şcoală, vineri, 9 iunie, de la ora 22.00, pe TVR 2, am fost invitaţi la... recapitulare. Emisiunea a fost programată sâmbătă, 10 iunie, de la ora 11:00, la TVR Cultural.

800 de ani de convieţuire în Transilvania a românilor alături de saşi au lăsat o amprentă puternică asupra culturii din această regiune, atât în arhitectură, cât şi în formele de organizare a comunitătii. Astăzi, românii sunt cei care se mută în satele săseşti şi preiau o moştenire de valoare.

În ultimul episod al sezonului, „Cursa prin istorie” ne-a invitat la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Aici, prezentatoarea Adriana Irimescu a propus telespectatorilor TVR Cultural o trecere în revistă a celor 800 de ani de istorie, parcurși prin joc, în cele opt episoade, şapte biserici fortificate și o cetate medievală, monument UNESCO - Sighișoara.

„Ne aflăm într-o gospodărie de la poalele Munţilor Făgăraş, lângă Abaţia Cârţa. Istoria din ultimul veac a acestei comunităţi nu a fost consemnată doar în documente şi cărţi ci şi în imagini filmate pentru că această comunitate a fost actor în trei filme la 40 de ani distanţă. În 1929, satul Drăguş a făcut parte dintr-un amplu studiu condus de Dimitrie Gusti. Satul are şi un nume săsesc, dar evident că acolo locuiesc şi români şi saşi iar principala activitate este creşterea vitelor iar casele româneşti seamănă izbitor cu cele săseşti”, a spus Adriana Irimescu prezentatoarea emisiunii TVR 2, „Cursa prin istorie”.

Invitată la evenimentul de lansare al Festivalului Săptămâna Haferland, ce se va desfășura în această vară în 10 localități din zona Rupea, Adriana s-a reîntâlnit cu o parte din călăuzele jocurilor de căutare de comori, a făcut bilanțul și a privit, alături de aceștia, spre viitor. Caroline Fernolend, președinta Fundației Mihai Eminescu Trust, Michael Schmidt, președintele Fundației M&V Schmidt, Daniel Zikeli, protopop evanghelic de Brașov, Călin Noru Stamatoiu, antreprenor, dar și doamna conf.dr. Paulina Popoiu, directoarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, au povestit despre cum văd istoria, dar și viitorul acestui tezaur ale Transilvaniei și v-au invitat la Săptămâna Haferland. Micile surprize au fost atelierul de pictură pe lemn, cu Manuela Ivan și mica lecție de preparat untul, cu Lavinia Schuster, de la Moșna.

Cum i-au influentat saşii pe românii care au locuit în aceleaşi zone? Am început de la Cisnădioara, atestată documentar când a intrat în proprietatea Abaţiei de la Cârţa. Am parcurs apoi istoria în salturi, aflând ce i-a ajutat pe saşi să reziste de-a lungul vremii. La Cristian ne-am amintit cum se apărau saşii în Evul Mediu, iar la Criţ am descoperit cum au fost organizate comunităţile în secolul al XVII-lea. Ştiaţi că dacă aveai nevoie de ajutor puteai apela la vecini, iar dacă nu răspundeai la apel plăteai o amendă? Mai mult, o dată pe an vecinătatea se întâlnea la ziua judecăţii şi a împăcării? Drumul ne-a purtat apoi spre Hărman... în „Cursa prin istorie", vineri, 9 iunie, de la ora 22.00, la TVR 2. Emisiunea poate fi vizionată şi sâmbătă, 10 iunie, de la ora 11:00, la TVR Cultural.