Radu Drăguşin ''vrea să joace în fiecare meci'' la Tottenham, a spus agentul său

Radu Drăguşin "vrea să joace în fiecare meci" la Tottenham, a declarat, pentru TuttoMercatoWeb, agentul fotbalistului român care, potrivit presei, se va transfera de la Genoa la echipa londoneză.

"Vorbim de două luni" cu Tottenham, a dezvăluit Florin Manea.



El s-a referit şi la interesul lui Bayern Munchen pentru fundaşul naţionalei României: "Bayern Munchen a apărut în ultima zi înainte de plecare şi este normal să ne gândim la asta. Totuşi, băiatul s-a ţinut de cuvânt cu Tottenham".



Întrebat dacă Drăguşin a avut oferte din Italia, agentul a răspuns: "Napoli a fost cel mai concret club. Dar Radu nu voia să meargă la altă echipă italiană, nici nu voia să plece de la Genoa la jumătatea sezonului... se gândea mai mult la suporterii rossoblu decât la carieră. Între timp Milan s-a interesat, am vorbit cu Moncada, dar i-am spus că noi am ales deja Tottenham. Suntem mulţumiţi de alegere, Radu îşi ţine cuvântul dat. Întotdeauna"



"Vrea să joace în fiecare meci (la Tottenham - n. r.). De mic a visat la Premier League. Când avea şaisprezece ani, eu am prezis că va merge în Anglia. Mi se spune Nostradamus de România", a declarat zâmbind Manea



Cluburile Genoa şi Tottenham Hotspur s-ar fi înţeles pentru transferul lui Radu Drăguşin la gruparea din Premier League, a anunţat, miercuri, celebrul specialist în mercato Fabrizio Romano, pe contul său din reţeaua X (fostă Twitter).



Conform detaliilor publicate de Romano, londonezii vor plăti suma de 25 de milioane de euro pentru Drăguşin, la care se adaugă bonusuri de 5 milioane, ''acum foarte uşor de atins'', în înţelegere fiind inclus şi împrumutul fundaşului Djed Spence în Serie A, pentru care Tottenham va suporta salariul.