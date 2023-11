„Pur si simplu. Picătura de sustenabilitate”, o nouă emisiune la TVR 1

Vrei ca Pământul să rămână o casă primitoare și pentru generațiile viitoare? Putem să ne facem viața mai bună, mai curată şi mai sănătoasă? Care sunt căile aflăm în fiecare miercuri şi joi, de la ora 19:35, la TVR 1, în emisiunea „Pur si simplu. Picătura de sustenabilitate”.

Din 8 noiembrie, Mona Nicolici ne invită să urmărim un proiect-manifest, actual, despre ceea ce trebuie să facem şi cum ar trebui să ne schimbăm mentalitatea dacă vrem ca Pământul să rămână o casă primitoare și pentru generațiile viitoare: „Pur si simplu. Picătura de sustenabilitate”.

„Sustenabilitatea şi dezvoltarea durabilă sunt două constante din ultimii mei 15 ani de viață profesională, care m-au ajutat să găsesc sensul în tot ceea ce am realizat. Tot ele sunt motivul acestei noi serii de emisiuni prin care îmi doresc să dau mai departe, românilor, mesajul că putem să ne facem viața mai bună, mai curată, mai sănătoasă. Poate şi puțin mai sigură, în tot acest context internațional în care trăim. Avem de unde să ne inspirăm, pentru că România are oameni care schimbă, deja, picătură cu picătură, lumea din jurul lor. Mă bucur că „Pur si simplu. Picătura de sustenabilitate” a găsit un partener în Televiziunea Română şi că am reușit, împreună cu Departamentul de Dezvoltare Durabilă, să așezăm educația pentru sustenabilitate într-o formă dinamică şi accesibilă celor care vor s-o înțeleagă mai bine. Pentru mine, nu e neapărat o reîntoarcere în televiziune, ci o continuare a ceea ce mi-a plăcut dintotdeauna să fac şi să împărtășesc cu ceilalți”, a spus Mona Nicolici.

În fiecare ediție vom descoperi în 10 minute, într-un mod dinamic și atractiv, câte un proiect legat de dezvoltarea durabilă. Echipa „Pur si simplu. Picătura de sustenabilitate” se întâlneşte cu iniţiatorii proiectelor care reprezintă „o picătură de sustenabilitate” în lumea de astăzi: fie că este vorba despre apă, aer, sol, culturi sau materiale reciclabile. Mona Nicolici discută cu inițiatorii proiectului, află povestea din spatele lui, stadiul şi impactul asupra comunității.