„Anul ăsta se poartă TVR”. Uddi, invitat în programul de Revelion al TVR 1

PROMO TVR1 TVRI

Voce inconfundabilă și sensibilitate artistică, Uddi este parte din spectacolul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”. Noaptea promite multe surprize, duete neașteptate și o atmosferă ce îmbină nostalgii dragi cu spiritul modern al muzicii actuale.

Ediția din acest an este una aparte: TVR sărbătorește 70 de ani de existență, șapte decenii în care a construit repere culturale, a lansat cariere și a oferit publicului momente devenite istorie. Pentru a marca aniversarea, Revelionul 2026 reunește pe aceeași scenă artiști consacrați și voci noi, într-un show conceput ca o întâlnire între generații, cu multă energie, surprize, emoție și umor.

Uddi, pe numele real Dragoș Udilă, s-a făcut remarcat prin vocea sa distinctă, cu timbru cald și inflexiuni soul, dar și printr-un stil muzical care îmbină pop, reggae, funk și influențe R&B. A devenit cunoscut publicului larg după participarea la un concurs de talente, unde a atras imediat atenția prin naturalețe și expresivitate.

Printre piesele și colaborările care l-au consacrat se numără: „Ipotecat”, „Așa-i viața mea”, în colaborare cu Pavel Stratan, „Se pare că”, „Lupu’”, „Scumpa mea”, dar şi un featuring cu Randi şi regretatul Horia Moculescu – un remake al cunoscutei melodii „Vagabondul vieţii mele” – realizat pentru Televiziunea Română la Finala Eurovision România 2016.

Cu o abordare muzicală sinceră și versuri cu emoție, Uddi și-a câștigat respectul industriei și o bază solidă de fani.

Uddi completează perfect conceptul serii aniversare al programului de Revelion de la TVR 1: o combinație de tradiție și prospețime artistică. Artistul va aduce pe scena TVR o energie caldă, autentică și momente muzicale ce îi pun în valoare calitățile vocale.

„Anul ăsta se poartă TVR şi e cool să te uiţi la TVR!”, declară Uddi. Artistul îşi aminteşte cu mare drag despre emisiunile ce i-au rămas în suflet încă din copilărie: „Am crescut cu emisiunile TVR – Teleenciclopedia, Telecinemateca şi Profesioniştii”, mai spune el.

TVR invită publicul să întâmpine Noul An cu un spectacol de neuitat, în care Uddi, alături de ceilalţi invitaţi, va contribui la o celebrare memorabilă a celor 70 de ani de Televiziune Română.